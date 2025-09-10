賓士固態電池電動車「德國→瑞典1205KM免充電」！成熟度有重大進展

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 繼今年 2 月宣布展開固態電池的路試後，今日 (9/9) 宣布正式以安裝鋰金屬固態電池的 EQS 完成從德國斯圖加特到瑞典 Malmö 共 1,205 公里的長途實測，全程未進行任何充電，刷新了過去 Vision EQXX 在斯圖加特至英國銀石之間的 1,202 公里紀錄，更在抵達Malmö 時仍保有 137 公里的剩餘續航里程，凸顯固態電池在續航力、效率與成熟度上的重大進展。

▲Mercedes-Benz 宣布正式以安裝鋰金屬固態電池的 EQS 完成從德國斯圖加特到瑞典 Malmö 共 1,205 公里的長途實測，全程未進行任何充電，刷新了過去 Vision EQXX 在斯圖加特至英國銀石之間的 1,202 公里紀錄，更在抵達Malmö 時仍保有 137 公里的剩餘續航里程。

此次長途路試的路線，自德國斯圖加特起，經由德國 A7 高速公路及丹麥 E20 公路直達瑞典 Malmö，並透過車載 Electric Intelligence 系統綜合考量地形、交通、氣溫以及空調能耗，排定最佳路線，且全程未使用渡輪。

▲此次長途路試的路線，自德國斯圖加特起，經由德國 A7 高速公路及丹麥 E20 公路直達瑞典 Malmö，並透過車載 Electric Intelligence 系統綜合考量地形、交通、氣溫以及空調能耗，排定最佳路線，且全程未使用渡輪。

本次 EQS 搭載的固態電池系統由 Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) 與美國電池製造商 Factorial Energy 合作開發，採用 FEST® (Factorial Electrolyte System Technology)技術。固態電池內部配置氣壓致動器，以應對電池在充放電過程中的體積變化，並維持必要的接觸壓力，確保長期穩定運作。相較標準 EQS 電池，新型固態電池的可用能量提升 25%，重量與體積卻相近，並藉由被動氣流冷卻進一步提升效率與減輕負重。

▲固態電池內部配置氣壓致動器，以應對電池在充放電過程中的體積變化，並維持必要的接觸壓力，確保長期穩定運作。相較標準 EQS 電池，新型固態電池的可用能量提升 25%，重量與體積卻相近，並藉由被動氣流冷卻進一步提升效率與減輕負重。

Mercedes-Benz 表示，這次成就不只是實驗室成果，而是透過真實道路測試，證明固態電池技術已具備實際應用潛力。除了在德國 Stuttgart-Untertürkheim 及 Sindelfingen 的先進測試設施進行模擬與試驗外，該廠亦持續透過真實道路駕駛驗證車輛在不同氣候與路線環境下的表現，以加速量產化進程。

Mercedes-Benz 集團董事會成員、研發與採購技術長 Markus Schäfer 表示，固態電池是真正改變電動移動的關鍵。Mercedes-Benz 藉由 EQS 的成功長途測試，證明這項技術不僅在實驗室，而是在現實道路上也能展現實力。該廠的目標是在 2030 年前將這樣的創新推向量產，為客戶提供全新的續航力與舒適體驗。