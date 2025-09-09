835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 總代理汎德正式宣布 BMW M3 CS Touring 限量登場，臺灣爭取到僅 12 台配額，建議售價為 835萬元。新車以 M3 Competition Touring M xDrive 為基礎，加入更純正的賽道元素與輕量化設計，兼顧性能與日常實用機能。

在外型上，M3 CS Touring 導入專屬的競技化設計，大量使用碳纖維複合材質於引擎蓋、前定風翼、後視鏡蓋及後下擾流，較 M3 Touring 減輕約 15 公斤。頭燈採用 GT 賽車靈感的黃色日行燈，搭配紅色線條勾勒的雙腎型水箱護罩與專屬尾翼，展現濃厚賽車氣息。新車提供四款外觀車色，包括 British Racing Green、Laguna Seca Blue、Frozen Solid White 與 Black Sapphire Metallic，讓車主可依個人風格展現不同風貌。

座艙延續 M 品牌運動導向，並以紅黑雙色 Full-Leather Merino 真皮鋪陳，強調豪華與熱血兼具。M 碳纖維賽車桶型座椅內嵌發光 CS 字樣，兼具支撐性與舒適性，並具備加熱與電動調整功能。M Alcantara 麂皮平底方向盤設有紅色 12 點鐘標記，搭配碳纖維換檔撥片與飾板，營造濃烈的賽車氛圍。行李廂空間最大可達 1,510 公升，並配備自動止滑及電動尾門，兼顧日常便利性。

動力核心為 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，最大輸出達 550 匹馬力與 650 牛頓米扭力，搭配 M xDrive 可調式四輪傳動系統與 M 運動化差速器，0 至 100 公里加速僅需 3.5 秒，極速可達 300 公里。M Steptronic 八速手自排變速箱採用 Drivelogic 換檔邏輯，提供三種換檔模式，兼顧賽道爆發力與日常舒適性。標準配備 M 碳纖維陶瓷煞車、鈦合金排氣系統與專屬鍛造輪圈，進一步強化整體性能表現。

全新 BMW M3 CS Touring 成功在性能與實用之間取得平衡，不僅刷新旅行車的紐柏林圈速紀錄，也展現 M 品牌在賽道科技與日常使用間的整合能力。隨著全球限量與台灣僅 12 台的珍稀配額，此車不僅是速度愛好者的終極選擇，也成為收藏價值極高的 M Power 代表作。