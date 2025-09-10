「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜！生產落腳歐洲新產線

▲加速新能源電氣化佈局，TOYOTA投資開設歐洲新產線。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近來在歐洲市場動作頻頻，除了宣布將全面加快電動化腳步，品牌將在捷克Kolín工廠進行大規模擴建，投資金額高達 6.8 億歐元（約新台幣 242 億），並獲得捷克政府最高 6,400 萬歐元補助，預計將用來打造全新電動車產線，這可就攸關到傳聞已久的bZ1X即將問世。

▲TOYOTA將透過bZ1X搶攻入門戰局。

這座新工廠計畫 2028 年正式投產，將負責生產 TOYOTA在歐洲本土的電動車。雖然官方並未鬆口是哪一款車，不過市場普遍猜測，很可能就是傳聞已久、鎖定入門市場的小型電動跨界休旅，也就是bZ1X。

bZ1X 可能會是 Toyota 打入歐洲入門電動車戰局的前鋒部隊，基於 e-TNGA 平台版本開發。搭載 40–50kWh 電池，續航里程約 300 公里。

除了傳聞中的 bZ1X，TOYOTA在歐洲也已經規劃多款新世代電動車，包括 新款 C-HR+、bZ4，甚至更高階的休旅與房車作品。官方也強調，這次投資不只會建新產線，還會設立電池模組裝配部門，顯示TOYOTA已經準備好要強攻歐洲市場。