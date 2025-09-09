ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲新一代Mazda CX-5即將在歐洲各地區上市。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

除了第6代TOYOTA RAV4，於今年7月發表的新一代Mazda CX-5同樣也在台灣車迷關注車款，歐洲市場已經公布CX-5車型售價，統一採2.5升輕油電動力，並有前驅、四驅可選，折合新台幣約124萬起。

從目前歐洲售價來看，台灣若想壓低入手門檻，可能得期待要有2.0升等較入門動力出現。

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲歐洲CX-5具有前驅、四驅可選。

西班牙市場的CX-5採前驅、四驅可選，前驅共有4款車型，售價34,822～41,102歐元，折合新台幣124～147萬；四驅版3款車型開價38,807～43,087歐元，折合新台幣138～154萬。

Prime-Line為前驅入門款專屬，Centre-Line、Exclusive-Line、Homura其他3種等級，前驅、四驅都有，共計有7款車型。

新CX-5歐規提供2.5升e-Skyactiv G 4缸自然進氣引擎+24V輕油電系統，搭配6速手自排變速箱、提供前驅、四驅選擇，最大馬力達141匹／24.3公斤米扭力，WLTP平均油耗為13.69km／L（四驅為12.98km／L）。

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲配備上入門採12.9吋螢幕，頂規則有更大的15.6吋。

配備上，入門款就享有包含 17 吋鋁圈、LED 頭燈與日行燈、12.9 吋觸控螢幕（整合 Apple CarPlay／Android Auto）、10.25吋數位儀錶、主動安全系統。

中階款升級19 吋鋁圈、車頂行李架、HUD抬頭顯示器、Keyless、電動尾門、無線充電座與可記憶調整、可加熱方向盤等。第三階搭載BOSE音響系統、皮質加熱座椅等，想要15.6吋大螢幕、真皮座椅則為Homura最頂規專屬。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

推薦閱讀

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

消費者報告「2025最舒適休旅」名單曝！乘坐視野、靜謐性也重要

消費者報告「2025最舒適休旅」名單曝！乘坐視野、靜謐性也重要

YAMAHA「26年式YZF-R1／R6賽道版」開賣！新MotoGP V4賽車將參戰

YAMAHA「26年式YZF-R1／R6賽道版」開賣！新MotoGP V4賽車將參戰

最新文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」2025-09-09

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

賓士electric GLC電動休旅首發2025-09-08

消費者報告2025最舒適休旅名單2025-09-08

YAMAHA R1／R6賽道版開賣2025-09-08

Suzuki Swift全球賣破1000萬輛2025-09-08

保時捷史上最強911 Turbo S亮相2025-09-08

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

MINI潮流掀背車化身超帥賽道機器2025-09-07

熱門文章

【周焦點】日系進口休旅90萬有找2025-09-06

台灣福斯7人座休旅降價40萬出清2025-09-05

台灣「Nissan進口油電休旅」下殺20萬優惠2025-09-05

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

YAMAHA R1／R6賽道版開賣2025-09-08

賓士electric GLC電動休旅首發2025-09-08

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」2025-09-09

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲2025-09-07

「LEXUS LBX小休旅」推限量特別款2025-09-05

消費者報告2025最舒適休旅名單2025-09-08

相關新聞

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

消費者報告「2025最舒適休旅」名單曝！乘坐視野、靜謐性也重要

消費者報告「2025最舒適休旅」名單曝！乘坐視野、靜謐性也重要

1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

1445萬起！保時捷「史上最強911 Turbo S」亮相　2.5秒加速破百

桃園休旅車撞破矮牆側翻打橫路中　一家4口擦挫傷

桃園休旅車撞破矮牆側翻打橫路中　一家4口擦挫傷

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

賓士「全新世代GLC豪華休旅」內裝首曝！近1公尺超級寬螢幕破紀錄

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

台灣「Nissan進口油電休旅」享20萬優惠比國產還便宜！最低不用90萬就能買

台灣「Nissan進口油電休旅」享20萬優惠比國產還便宜！最低不用90萬就能買

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

YAMAHA「26年式YZF-R1／R6賽道版」開賣！新MotoGP V4賽車將參戰

YAMAHA「26年式YZF-R1／R6賽道版」開賣！新MotoGP V4賽車將參戰

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

賓士「全新GLC電動休旅」首發！大空間續航713公里、台灣明年見

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366