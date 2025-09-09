新一代「Mazda CX-5車型價格公開」搭載2.5升輕油電！台灣明年導入

▲新一代Mazda CX-5即將在歐洲各地區上市。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

除了第6代TOYOTA RAV4，於今年7月發表的新一代Mazda CX-5同樣也在台灣車迷關注車款，歐洲市場已經公布CX-5車型售價，統一採2.5升輕油電動力，並有前驅、四驅可選，折合新台幣約124萬起。

從目前歐洲售價來看，台灣若想壓低入手門檻，可能得期待要有2.0升等較入門動力出現。

▲歐洲CX-5具有前驅、四驅可選。

西班牙市場的CX-5採前驅、四驅可選，前驅共有4款車型，售價34,822～41,102歐元，折合新台幣124～147萬；四驅版3款車型開價38,807～43,087歐元，折合新台幣138～154萬。

Prime-Line為前驅入門款專屬，Centre-Line、Exclusive-Line、Homura其他3種等級，前驅、四驅都有，共計有7款車型。

新CX-5歐規提供2.5升e-Skyactiv G 4缸自然進氣引擎+24V輕油電系統，搭配6速手自排變速箱、提供前驅、四驅選擇，最大馬力達141匹／24.3公斤米扭力，WLTP平均油耗為13.69km／L（四驅為12.98km／L）。

▲配備上入門採12.9吋螢幕，頂規則有更大的15.6吋。

配備上，入門款就享有包含 17 吋鋁圈、LED 頭燈與日行燈、12.9 吋觸控螢幕（整合 Apple CarPlay／Android Auto）、10.25吋數位儀錶、主動安全系統。

中階款升級19 吋鋁圈、車頂行李架、HUD抬頭顯示器、Keyless、電動尾門、無線充電座與可記憶調整、可加熱方向盤等。第三階搭載BOSE音響系統、皮質加熱座椅等，想要15.6吋大螢幕、真皮座椅則為Homura最頂規專屬。