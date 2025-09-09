「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

▲廣汽豐田推出新年式TOYOTA Sienna！售價肯定讓台灣車迷羨慕。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣進口販售的TOYOTA Sienna，在大陸廣汽豐田迎來新年式，具有當地生產優勢的TOYOTA Sienna，不僅價格親民，且豪華車室更在大陸成為MPV人氣車款之一，折合新台幣144萬起，比台灣價格便宜快百萬。

▲相較台灣的前驅配置，大陸另多了四驅款可選。

台灣販售的TOYOTA Sienna同樣以2.5升油電為主，採前驅配置，售價238、295萬，而廣汽豐田從2021年導入Sienna進行在地生產，當時也是首次把美規 Sienna引進大陸並進行在地化生產。

大陸新年式TOYOTA Sienna取消原本的29.98萬人民幣入門款，因此入手價格來到32.48萬人民幣，折合新台幣144萬，採2.5升油電，除了前驅外，還另有四驅版本可選。

▲外觀設計不變，內裝依照車型作了小幅調整升級。

外型延續大氣沉穩的語彙。車頭大梯形水箱罩，搭配流線LED頭燈組，車側配備電動滑門與迎賓光毯，營造高級感。車尾的光帶式 LED 尾燈，不僅辨識度高，也強化了科技氛圍。

全車系標配 12.3 吋中控螢幕，真皮包覆方向盤、主駕座椅加熱功能列為標配，高階車型還加入 12.3 吋全液晶儀表、無線充電、220V車載電源，進一步凸顯便利性。