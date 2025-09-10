「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

▲三菱Xforce上市在即！經銷端流出重點配備。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

已經被官方確認今年上市的全新國產小休旅三菱Xforce，有意複製MG過去滿配策略，經銷端曝光重點配備，將帶來強勢的競爭力朝70～80萬級距進攻，將與級距霸主TOYOTA Yaris Cross來過招！

▲Xforce預計今年第4季前上市，配備相當有誠意。

三菱Xforce來自東南亞熱賣人氣小休旅，經銷端流出配有10.3吋數位儀錶、12.3吋螢幕等，並具有電子手剎車、全速域ACC等重點配備，同時海外三菱近來與Yamaha主打的高級音響系統也會納入，以目前配備來看，三菱Xforce確實展現相當配備豐富的一面。

▲價格帶將鎖定激烈的70萬級距。

價格帶參考目前市面上對手配置，TOYOTA Yaris Cross開價69.5～79.5萬，MG ZS也趁著日前推出新車下殺到69.9萬，讓70萬級距戰況越來越激烈，未來三菱Xforce理當開價也將鎖定70萬級距而來。

動力方面與同級距相同，都採用1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.4公斤米扭力，若首波台灣市場反應熱烈的話，說不定未來還有機會看到油電的Xforce登台。