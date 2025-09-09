TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

▲TOYOTA即將在印尼推出油電版Veloz。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

有鑑於TOYOTA Yaris Cross、Vios推出油電後大受好評，如今跨界的Veloz 7人座休旅也要跟上油電熱潮，即將搭上Yaris Cross、Vios身上的1.5升油電系統，為Veloz帶來強勢的競爭力！

▲Veloz將換上全新的1.5升油電系統，目前陸續搭載在Yaris Cross、Vios。

Veloz HEV 將推出的1.5 升的油電系統，其實就是來自亞太規的Yaris Cross，更在8月推出Vios油電版，可繳出111匹綜效馬力，更分別讓Yaris Cross、Vios帶來出色的油耗表現，Veloz未來推出油電動力後，基本有上看30km/L左右的油耗水準。

Veloz 採用 SUV 與 MPV 結合的跨界外型，車身尺碼為 4,475 × 1,750 × 1,700 mm，軸距 2,750 mm，內部空間優異，適合家庭與多乘客需求，且已在東南亞市場受到熱烈歡迎。

Veloz燃油版本在如印尼市場的油耗為約 14–16 km/L，相比之下，油電版整體效率幾乎翻倍，讓 TOYOTA在印尼尋求節能且舒適的七人座 MPV 市場中更具吸引力。