賓士宣布「未來3年要推40款新車」！電動＆燃油並行　成本下降10％

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 宣布啟動「Next Level Production」計畫，為品牌歷來最大規模的產品攻勢做好準備。官方指出，未來三年將於全球三大洲推出超過 40 款新車，涵蓋核心車型及高階車型，並透過數位化與自動化提升生產效率與靈活性，同時強調可持續發展與韌性，以回應快速變化的市場需求。

首波產品將由德國布萊梅與匈牙利凱奇凱梅特工廠領銜，率先投產全新電動 GLC 與搭載 EQ 技術的下一代 C-Class。布萊梅工廠將在 2026 年第一季啟動 GLC 電動版的量產，並與 EQE、燃油及油電版 GLC 在同一產線彈性製造。隨後，北京工廠也將負責中國大陸市場的長軸版生產，呼應「在地化」策略。

Mercedes-Benz 已在歐洲工廠投入超過 20 億歐元，藉由數位孿生技術與 AI 應用，進行大規模產線轉型。辛德爾芬根工廠則準備投產新世代電動 AMG 車型，而拉施塔特廠區在成功量產電動 CLA 後，將持續推進核心與高階級距車款的電動化布局。品牌目標是在 2027 年前，透過自動化、數位化與物流優化，使生產成本降低 10%，並將低成本國家的生產占比由 15% 提升至 30%。

除了效率，韌性亦是重點。Mercedes-Benz 表示，透過 MO360 生產生態系與 MB.OS 雲端技術，旗下工廠得以標準化並具備彈性地導入新車型。未來，品牌也將引進與 Apptronik 合作的人形機器人，應用於內部物流領域，搭配 AI 持續優化生產流程，使新車型能順利銜接既有產線，並快速回應地緣政治等不確定挑戰。

在永續發展方面，自 2022 年起，Mercedes-Benz 自有工廠已達成碳中和營運，並規劃至 2030 年將超過七成能源來自再生來源，包括自建太陽能、風電設施以及長期電力採購協議。官方目標是在 2039 年前，讓所有生產基地全面使用 100% 再生能源。藉由「Next Level Production」，Mercedes-Benz 不僅展現推進電動化與數位化的決心，也為即將展開的產品攻勢奠定堅實基礎。