LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」！更帥、更跑格　內裝升級一次到位

▲LEXUS IS靠著第三度改款續命！續戰豪華後驅房車市場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS IS靠著第三度改款續命！續戰豪華後驅房車市場。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS旗下熱銷的中型豪華運動房車 IS，於9月9日迎來第三次小改款！從 2013年現行世代問世至今，已經歷過兩次更新，這回原廠再度出招，不只換上更有霸氣的新家族臉孔，內裝科技、操控手感甚至安全配備都全面升級，可說是把經典老將再次武裝一次到位，為所剩不多的豪華後驅房車注入活血。

▲外觀視覺重心更低，展現更有戰鬥感的氣勢。

▲LEXUS IS靠著第三度改款續命！續戰豪華後驅房車市場。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外觀視覺重心更低，展現更有戰鬥感的氣勢。

外觀部分，車頭設計跟上最新LEXUS家族風格，造型更立體、更殺氣，視覺更低重心，加上 F Sport 專屬套件，包含運動化設計，搭配19 吋鋁圈，整個氣勢就是滿滿的運動感。車尾也換上最新字樣標誌，還提供 8 種車色選擇，甚至能選配紅色卡鉗，讓運動氛圍再提升。

▲內裝誠意升級12.3吋雙螢幕座艙。

▲內裝誠意升級12.3吋雙螢幕座艙。

內裝改動更是誠意滿滿，跟進其他新生代家族，改成直覺好用的 12.3 吋雙螢幕數位座艙，能搭配新設計的紅色主題內裝與氣氛燈，最多能玩出 50 種顏色變化。音響部分標配 10 支揚聲器，能選配 Mark Levinson 17 支揚聲器系統，加上 USB-C、Qi無線充電等最新配備，整體質感和便利性大幅升級。

▲動力淘汰IS 500 V8動力，以油電作為主力銷售。

▲動力淘汰IS 500 V8動力，以油電作為主力銷售。
操控方面也有強化，導入全新的EPS電動助力轉向，反應更精準；搭配新世代可變阻尼懸吊 AVS，兼顧舒適與運動，還支援最新LSS＋安全防護系統。

動力編成則維持現有布局，提供 2.5 升油電混合的 IS 300h 以及 3.5 升 V6 的 IS 350，依等級不同有八速或六速自排變速箱配置，後驅與四驅版本通通都有。不過這回的亮點，也是小小遺憾，過去的IS 500 V8 自然進氣已經走入歷史，不再出現在小改款名單中。

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

