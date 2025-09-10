雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Renault Clio 於今年德國 IAA Mobility 2025 展覽上迎來第六代車型首演，以「Superpowered Hatch」為核心概念，結合嶄新設計語彙、先進混合動力系統與豐富的科技配備，再次定義小型掀背車的市場標準。

在外觀上，第六代 Clio 明顯拉長車身比例，長度達 4.12 公尺、寬度擴增至 1.77 公尺，視覺效果更具張力。車頭換上鑽石造型水箱護罩，搭配全新日行燈與銳利頭燈組，營造鮮明辨識度。車側線條以緊繃的凹凸曲面展現動態張力，後車門隱藏式把手與運動化尾燈設計則延續家族特色。買家可選擇七款車色，其中新增的「Absolute Red」與「Absolute Green」更強化時尚氣息。

內裝方面，全新 Clio 首度導入 OpenR Link 多媒體系統，結合 Google Maps、Google Assistant 及 Google Play，並配置雙 10.1 吋螢幕，科技感明顯提升。高階車型「Esprit Alpine」更搭載 Alcantara 材質、專屬藍色縫線與金屬質感飾板，營造出兼具運動與精緻的氛圍。此外，車室大量採用回收材質，展現 Renault 在永續設計上的努力。

動力部分，新車提供多元選擇，其中最受矚目的為全新 E-Tech 全混合動力系統，輸出達 160 匹馬力，0 至 100 公里/時加速僅需 8.3 秒，並擁有 3.9 L/100 km 的油耗表現及 89 g/km 的二氧化碳排放，能在城市行駛中高達 80% 時間使用純電驅動。除混合動力外，還提供 1.2 升渦輪汽油引擎與 LPG 雙燃料版本，滿足不同市場需求。

在安全與駕駛輔助方面，全新 Clio 最高可搭載 29 項先進駕駛輔助系統（ADAS），包括智慧型自適應巡航、360 度環景影像、倒車緊急煞車與駕駛注意力監測等功能。結合 Harman Kardon 高階音響系統與 OTA 遠端更新能力，新車在數位化與安全性層面全面進化。

自 1990 年首次亮相以來，Renault Clio 已成為歐洲 B-Segment 最具代表性的車款之一，累計銷售超過 1,700 萬輛，並曾兩度獲得「歐洲年度風雲車」殊榮。隨著即將於 2025 年底在歐洲市場開放接單，Clio 再次以小型掀背車的典範之姿，挑戰同級對手。

