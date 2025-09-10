ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

▲Suzuki電動休旅全新力作！e-Vitara車型售價日本曝光。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki電動休旅全新力作！e-Vitara車型售價日本曝光。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

日本 Suzuki已經在為e-Vitara展開上市動作，公布3款車型售價，折合新台幣80萬起跳，這款備受關注的熱門電動休旅也在台灣原廠計劃內，預計今年底前導入，甚至將出席年底的台北車展！

▲Suzuki電動休旅全新力作！e-Vitara車型售價日本曝光。（圖／翻攝自Suzuki）

▲日本提供3款車型，具有2WD、4WD配置。

日本Suzuki e-Vitara分為3款車型等級，2WD版本提供X、Z車型，分別搭載49、61kWh電池，售價399.3萬、448.8萬日圓，折合新台幣80、90萬，續航力為400、500公里左右。

頂規4WD配置同樣有Z車型，開價492.8萬日圓，折合新台幣約98萬，續航力落在450公里。車身尺碼為 4,275 × 1,800 × 1,635mm，軸距 2,700mm，空間表現比過去油車更優。

▲Suzuki電動休旅全新力作！e-Vitara車型售價日本曝光。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki e-Vitara台灣售價將落在150萬內。

目前台灣Suzuki雖尚未正式公布導入時程，最快年底前就會上市，並有很高機率在年底台北車展中現身。對品牌來說，這不僅是Suzuki 動化的重要一步，也將是攤開價格策略、觀察市場反應的最佳時機。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款SwiftIgnise-Vitara

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

推薦閱讀

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜！生產落腳歐洲新產線

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜！生產落腳歐洲新產線

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光！休旅、房車首發下周正式發表

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光！休旅、房車首發下周正式發表

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

賓士宣布「未來3年要推40款新車」！電動＆燃油並行　成本下降10％

賓士宣布「未來3年要推40款新車」！電動＆燃油並行　成本下降10％

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

最新文章

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜2025-09-10

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光2025-09-10

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距2025-09-10

賓士宣布未來3年要推40款新車2025-09-09

835萬起BMW最強旅行車台灣開賣2025-09-09

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」2025-09-09

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

「新賓士C-Class要來了」不用加油、改吃電2025-09-09

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

熱門文章

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距2025-09-10

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

【周焦點】日系進口休旅90萬有找2025-09-06

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光2025-09-10

835萬起BMW最強旅行車台灣開賣2025-09-09

賓士宣布未來3年要推40款新車2025-09-09

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」2025-09-09

相關新聞

「新賓士C-Class要來了」不用加油、改吃電！對手鎖定特斯拉Model 3

「新賓士C-Class要來了」不用加油、改吃電！對手鎖定特斯拉Model 3

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

Suzuki「主力小型掀背」全球賣破1000萬輛　最熱賣市場曝光！

Suzuki「主力小型掀背」全球賣破1000萬輛　最熱賣市場曝光！

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

MINI潮流掀背車「化身超帥賽道機器」！Deus跨界合作推聯名服飾

BMW重點新車不只iX3休旅！全新i3電動車明年上市鎖定特斯拉Model 3

BMW重點新車不只iX3休旅！全新i3電動車明年上市鎖定特斯拉Model 3

讀者迴響

熱門文章

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

【周焦點】日系進口休旅90萬有找　國產電動車折16萬　7代勁戰開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光！休旅、房車首發下周正式發表

台灣「愛快羅密歐2款新車」送測曝光！休旅、房車首發下周正式發表

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366