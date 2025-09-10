Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

▲Suzuki電動休旅全新力作！e-Vitara車型售價日本曝光。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

日本 Suzuki已經在為e-Vitara展開上市動作，公布3款車型售價，折合新台幣80萬起跳，這款備受關注的熱門電動休旅也在台灣原廠計劃內，預計今年底前導入，甚至將出席年底的台北車展！

▲日本提供3款車型，具有2WD、4WD配置。

日本Suzuki e-Vitara分為3款車型等級，2WD版本提供X、Z車型，分別搭載49、61kWh電池，售價399.3萬、448.8萬日圓，折合新台幣80、90萬，續航力為400、500公里左右。

頂規4WD配置同樣有Z車型，開價492.8萬日圓，折合新台幣約98萬，續航力落在450公里。車身尺碼為 4,275 × 1,800 × 1,635mm，軸距 2,700mm，空間表現比過去油車更優。

▲Suzuki e-Vitara台灣售價將落在150萬內。

目前台灣Suzuki雖尚未正式公布導入時程，最快年底前就會上市，並有很高機率在年底台北車展中現身。對品牌來說，這不僅是Suzuki 動化的重要一步，也將是攤開價格策略、觀察市場反應的最佳時機。