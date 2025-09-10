ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特賽車品牌改名字「以後就叫Ford Racing」！劍指F1加深國際投入

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 正式宣布，原先的 Ford Performance 將全面更名為 Ford Racing，藉此重塑品牌形象，並加深在國際賽車舞台上的投入。這不僅是一個名稱上的調整，而是品牌策略的再定位，將賽車文化與產品發展更緊密結合。

新任 Ford Racing 總經理 Will Ford 表示，這是一場品牌的再出發，而非單純更換名稱。他強調，這項決定代表 Ford Racing 將以全新的思維面對賽車業務，不論是品牌本身或與消費者連結的方式，都將呈現不同面貌。外界可望在 2026 年 1 月的達卡拉力賽（Dakar Rally）與美國 Daytona 舉辦的 Rolex 24 小時耐力賽上，看到 Ford Racing 的全新形象，並以一場專屬活動揭開新賽季序幕。

在具體規劃上，Ford Racing 已經確認與 Red Bull Powertrains 合作，積極準備進軍 F1 賽事，這將是品牌重返最高等級方程式舞台的重要一步。此外，原廠也規劃於 2027 年帶來全新 LMDh 原型賽車，重返耐久賽頂級組別，意味著未來 Ford 在耐力賽場上的存在感將再次提升。

除了新賽事布局，Ford 目前仍深度參與多項國際賽車，包括拉力賽（WRC）、NASCAR、IMSA、WEC GT3 與澳洲超級房車錦標賽（Supercars），展現其全球多線發展的格局。透過 Ford Racing 的品牌統一化，這些不同項目的參賽形象將更加一致，強化外界對 Ford 在賽車領域的辨識度。

組織架構部分，現任 Ford 賽車部門全球總監 Mark Rushbrook 將繼續留任，確保團隊在從 Ford Performance 過渡至 Ford Racing 的過程中保持穩定。他的職責將涵蓋賽車活動與量產車相關的技術應用，讓競賽經驗能夠反饋到市售車款的開發。

目前 Ford Racing 已釋出全新品牌識別與標誌，進一步細節則會在 2026 年 1 月的達卡拉力賽前公布。對於 Ford 而言，這場更名不僅是內部組織調整，更是向外界傳達其持續深耕賽車、擴展品牌能量的重要訊號。未來隨著新車、賽事計畫逐步落實，Ford Racing 將如何延續與拓展品牌在全球賽車舞台的影響力，值得持續關注。

