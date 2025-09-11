Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

▲大陸新一代Nissan Sentra工信部資料曝光，最快在年底亮相 。（圖／大陸工信部，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）新一代Sentra近日於大陸工信部文件中曝光，這款當地車名為軒逸（Sylphy）的緊湊型房車換上銳利外型，與電動房車N7看齊、車格也更爲放大，最快在年底的廣州車展亮相，美規版本則也約莫在同一時間的洛杉磯車展登場。

陸規Sentra車長4,656mm x 1,825mm x 1,448mm，皆比改款前放大，不過軸距則維持2,712mm不變，外觀換上橫貫式車頭燈條、搭配銳利頭燈造型，並結合垂直日行燈條，頗有寶獅「獅牙」設計韻味。

▲此次改款Sentra車格略爲放大、軸距不變，外觀也較少了黑化，不過車頭面貌改變鮮明。



車尾則同樣換上橫貫式尾燈設計，並將燈組進行燻黑處理，搭配切削輪圈、鍍鉻飾條，讓新一代Sentra更成熟、有質感，另外也換上新的廠徽識別、提供天窗。

動力上，大陸Sentra同樣提供1.6升4缸自然進氣引擎、CVT變速箱，最大馬力為135匹／16.2公斤米扭力，可惜並未看到e-Power油電動力資料。美規版本方面，則將提供2.0升4缸自然進氣引擎，後續是否導入第3代e-Power值得期待。

Nissan Sentra競爭對手包括TOYOTA Corolla、Honda Civic、Mazda 3、Hyundai Elantra等4門房車，尤其在北美市場Versa、Altima停產下，也意味著Sentra將成為碩果僅存的房車選擇。

▲陸規Sentra同樣維持1.6升4缸汽油引擎，並未出現e-Power的動力資訊。