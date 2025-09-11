ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

▲AE86。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA宣布重新復刻生產Corolla Levin、Sprinter Trueno（AE86）的4A-GE汽缸、缸頭。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為2023東京改裝車展AR86電動車、氫能源展車）

記者林鼎智／綜合報導

作為「GR Heritage Parts Project」的一部分，日本TOYOTA Gazioo Racing部門近日也宣布重新復刻生產Corolla Levin與Sprinter Trueno（AE86）兩款4A-GE的引擎零件。

TOYOTA的「GR Heritage Parts Project」主要是複製已停產的備料，並作為原廠配件販售，讓車主為愛車整備延續生命，該計劃自推出後已復刻8款車型、共200多個零件。

▲TOYOTA復刻生產AE86引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA復刻生產AE86引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA復刻生產AE86引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲此次原廠重新生產優化4A-GE引擎的汽缸頭、缸體，具有更高剛性的鑄鐵材質、燃燒室與進氣道優化。

此次TOYOTA重新生產的就是Corolla Levin與Sprinter Trueno（AE86）的4A-GE引擎汽缸頭、汽缸體，在保留當初的設計及規格下，也透過新的模擬技術、材料結構進行優化，像是在汽缸頭部分，就針對燃燒室進行加工，減少因壓縮比差異導致的輸出，進氣道也透過塗層處理，同時增添凸輪蓋定位銷，提高組裝時的可靠性。

汽缸體方面，則以現代珩磨處理，並且鑄鐵材質也比當時的剛性更高，提高耐用性。原廠預計9／13、9／14於「頭文字D 30週年」紀念活動開放預訂，明年5月就會開賣，售價尚未公布。

▲TOYOTA復刻生產AE86引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲這些復刻生產的AE86引擎將在9／13、9／14開放預訂，售價尚未公布。（圖／翻攝自TOYOTA）

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車TOYOTA豐田AE86Corolla LevinSprinter Trueno引擎缸頭缸體復刻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

Honda「超可愛小型電動車」公布售價！雙車型、最大續航295公里

最新文章

Honda超可愛小型電動車公布售價2025-09-11

TOYOTA復刻生產「AE86引擎」2025-09-11

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

法拉利「全新油電超跑」亮相2025-09-11

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款2025-09-11

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

福特賽車品牌更名為Ford Racing2025-09-10

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

「TOYOTA全新入門電動休旅」bZ1X量產有譜2025-09-10

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電2025-09-09

74980元Gogoro入門白牌機車開賣2025-09-11

「TOYOTA新7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬2025-09-09

Suzuki「小休旅日本售價曝光」台灣今年導入2025-09-10

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距2025-09-10

雷諾發表新小型掀背車第6代Clio2025-09-10

Nissan「大改款Sentra」樣貌曝光2025-09-11

賓士電動車德國→瑞典1205KM免充電2025-09-10

smart經典雙人座小車將重出江湖2025-09-07

相關新聞

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅　分析：向川普示好

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅　分析：向川普示好

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

TOYOTA「入門跨界7人座」將搭1.5升油電！油耗上看30km/L預計明年開賣

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

74980元！Gogoro「最新入門白牌機車」開賣　補助後4萬有找入手

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

「TOYOTA新年式7人座MPV」大陸比台灣便宜近百萬！折合新台幣144萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

Suzuki「全新小休旅日本售價曝光」台灣今年導入！折合新台幣80萬

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造型、升級電子手剎車

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

「三菱國產休旅」配備曝光進攻70萬級距！挑戰TOYOTA Yaris Cross

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

雷諾最新小型掀背車「第6代Clio正式發表」！新設計＆動力滿滿科技

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

Nissan「大改款Sentra」陸規曝光！看齊N7電動房車、最快年底亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366