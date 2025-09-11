TOYOTA復刻生產「AE86引擎」零件！鑄鐵缸體、燃燒室優化更耐用

▲TOYOTA宣布重新復刻生產Corolla Levin、Sprinter Trueno（AE86）的4A-GE汽缸、缸頭。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為2023東京改裝車展AR86電動車、氫能源展車）



記者林鼎智／綜合報導

作為「GR Heritage Parts Project」的一部分，日本TOYOTA Gazioo Racing部門近日也宣布重新復刻生產Corolla Levin與Sprinter Trueno（AE86）兩款4A-GE的引擎零件。

TOYOTA的「GR Heritage Parts Project」主要是複製已停產的備料，並作為原廠配件販售，讓車主為愛車整備延續生命，該計劃自推出後已復刻8款車型、共200多個零件。

▲此次原廠重新生產優化4A-GE引擎的汽缸頭、缸體，具有更高剛性的鑄鐵材質、燃燒室與進氣道優化。



此次TOYOTA重新生產的就是Corolla Levin與Sprinter Trueno（AE86）的4A-GE引擎汽缸頭、汽缸體，在保留當初的設計及規格下，也透過新的模擬技術、材料結構進行優化，像是在汽缸頭部分，就針對燃燒室進行加工，減少因壓縮比差異導致的輸出，進氣道也透過塗層處理，同時增添凸輪蓋定位銷，提高組裝時的可靠性。

汽缸體方面，則以現代珩磨處理，並且鑄鐵材質也比當時的剛性更高，提高耐用性。原廠預計9／13、9／14於「頭文字D 30週年」紀念活動開放預訂，明年5月就會開賣，售價尚未公布。

▲這些復刻生產的AE86引擎將在9／13、9／14開放預訂，售價尚未公布。（圖／翻攝自TOYOTA）