法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

▲影片來源：Ferrari



記者林鼎智／綜合報導

法拉利（Ferrari）發表全新插電式油電跑車「Ferrari 849 Testarossa」，共有Coupe、Spider敞篷選擇，新車採後中置V8雙渦輪引擎、性能較SF90 Stradale進一步提升50匹，使綜效馬力來到1,050匹。

▲法拉利發表新插電式油電超跑849 Testarossa，其中4.0升V8雙渦輪動力再提升，使綜效馬力來到1,050匹。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）



新849 Testarossa以4.0升V8雙渦輪引擎、7.45kWh電池及3具電動馬達（前2後1）、8速雙離合變速箱組成，其中這具雙渦輪引擎最大馬力也提升至830匹，具有法拉利量產車史上最大的渦輪增壓器；而油電系統在前2後1電動馬達下，具有220匹輸出，這套高性能油電動力也使849 Testarossa靜止加速破百僅2.3秒，極速高於330km／h。

▲849 Testarossa開創新的設計語言，空力表現再提升，當車速超過250km／h時，可產生高達415公斤下壓力。



849 Testarossa為採用後中置V8引擎配置的Ferrari Berlinetta車型開創全新設計語言，造型靈感源自1970年代Ferrari Sports Prototype賽道原型車，同時空氣力學表現卓越，在250km／h以上時，可產生高達415公斤下壓力，較SF90 Stradale再增加25公斤。

座艙方面，849 Testarossa採水平式儀表板設計，搭配C型鋁質邊框出風口營造出懸浮視覺，方向盤也融合數位及實體控制功能，保留經典的引擎啟動實體按鍵、具有數位儀表、手機無線充電板，支援Apple Carplay及MyFerrari Connect功能，可透過App監控車輛狀態。

▲法拉利也針對849 Testarossa提供Assetto Fiorano升級套件，包括碳纖維輪圈、輕量賽車座椅等，可再減輕車重30公斤。



849 Testarossa全車乾重1,570公斤，法拉利為其還提供Assetto Fiorano升級套件，包括輕量化鋁合金管狀結構賽車座椅、20吋碳纖維輪圈、單速率Multimatic減震器等，並提供2種專屬塗裝，在碳纖維、鈦合金等複合材質下可再減輕車重30公斤。