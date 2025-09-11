法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
法拉利（Ferrari）發表全新插電式油電跑車「Ferrari 849 Testarossa」，共有Coupe、Spider敞篷選擇，新車採後中置V8雙渦輪引擎、性能較SF90 Stradale進一步提升50匹，使綜效馬力來到1,050匹。

▲Ferrari 849 Testarossa。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利發表新插電式油電超跑849 Testarossa，其中4.0升V8雙渦輪動力再提升，使綜效馬力來到1,050匹。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）

新849 Testarossa以4.0升V8雙渦輪引擎、7.45kWh電池及3具電動馬達（前2後1）、8速雙離合變速箱組成，其中這具雙渦輪引擎最大馬力也提升至830匹，具有法拉利量產車史上最大的渦輪增壓器；而油電系統在前2後1電動馬達下，具有220匹輸出，這套高性能油電動力也使849 Testarossa靜止加速破百僅2.3秒，極速高於330km／h。

▲Ferrari 849 Testarossa。（圖／翻攝自Ferrari）

▲849 Testarossa開創新的設計語言，空力表現再提升，當車速超過250km／h時，可產生高達415公斤下壓力。

849 Testarossa為採用後中置V8引擎配置的Ferrari Berlinetta車型開創全新設計語言，造型靈感源自1970年代Ferrari Sports Prototype賽道原型車，同時空氣力學表現卓越，在250km／h以上時，可產生高達415公斤下壓力，較SF90 Stradale再增加25公斤。

座艙方面，849 Testarossa採水平式儀表板設計，搭配C型鋁質邊框出風口營造出懸浮視覺，方向盤也融合數位及實體控制功能，保留經典的引擎啟動實體按鍵、具有數位儀表、手機無線充電板，支援Apple Carplay及MyFerrari Connect功能，可透過App監控車輛狀態。

▲Ferrari 849 Testarossa。（圖／翻攝自Ferrari）

▲Ferrari 849 Testarossa。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利也針對849 Testarossa提供Assetto Fiorano升級套件，包括碳纖維輪圈、輕量賽車座椅等，可再減輕車重30公斤。

849 Testarossa全車乾重1,570公斤，法拉利為其還提供Assetto Fiorano升級套件，包括輕量化鋁合金管狀結構賽車座椅、20吋碳纖維輪圈、單速率Multimatic減震器等，並提供2種專屬塗裝，在碳纖維、鈦合金等複合材質下可再減輕車重30公斤。

項目 規格內容
混合動力系統  
最大輸出功率 1,050 cv
內燃機引擎  
類型 V8 雙渦輪增壓引擎 – 乾式油底殼
總體排量 3,990 cc
缸徑和衝程 88 x 82 mm
最大輸出功率 830 cv @ 7,500 rpm
峰值扭力 842 N·m @ 6,500 rpm
最大轉速 8,300 rpm
壓縮比 9.54:1
功率係數 208 cv/l
電氣系統  
eDrive純電模式最大輸出功率 163 cv
電池容量 7.45 kWh
eDrive純電模式最大續航里程 25 km
重量與尺寸  
車身長度 4,718 毫米
車身寬度 2,304 毫米
車身高度 1,225 毫米
軸距 2,650 毫米
前輪距 1,678 毫米
後輪距 1,673 毫米
乾重 1,570 公斤
乾重功率比 1.5 kg/cv
重量分配 前45% - 後55%
油箱容量 68升
行李箱容量 74升
輪圈和輪胎  
前輪 265/35 R20 J9.5
後輪 325/30 R20 J11.5
制動系統  
410 x 223 x 38 毫米
372 x 233 x 34 毫米
變速箱 8速F1雙離合器變速箱
電子控制裝置 車輛側滑角控制系統 9.0（SSC）、循跡防滑控制系統（TC）、電子差速器（eDiff）、磁流變避震器（SCM）、2.0 Ferrari 動態強化系統（FDE 2.0）、電子動力輔助轉向系統（EPS）、Ferrari 整合式車輛預測系統（FIVE）、ABS Evo、高性能電子煞車力分配系統（EBD）
性能表現  
最高時速 >330 km/h
0-100 km/h <2.3 s
0-200 km/h 6.35 s
100-0 km/h 28.5 m
200-0 km/h 108.0 m
Fiorano賽道圈速 1分17秒500

