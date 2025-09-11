法拉利「全新油電超跑」亮相！綜效馬力1050匹、零百加速僅2.3秒

▲影片來源：Ferrari
記者林鼎智／綜合報導
法拉利（Ferrari）發表全新插電式油電跑車「Ferrari 849 Testarossa」，共有Coupe、Spider敞篷選擇，新車採後中置V8雙渦輪引擎、性能較SF90 Stradale進一步提升50匹，使綜效馬力來到1,050匹。
▲法拉利發表新插電式油電超跑849 Testarossa，其中4.0升V8雙渦輪動力再提升，使綜效馬力來到1,050匹。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）
新849 Testarossa以4.0升V8雙渦輪引擎、7.45kWh電池及3具電動馬達（前2後1）、8速雙離合變速箱組成，其中這具雙渦輪引擎最大馬力也提升至830匹，具有法拉利量產車史上最大的渦輪增壓器；而油電系統在前2後1電動馬達下，具有220匹輸出，這套高性能油電動力也使849 Testarossa靜止加速破百僅2.3秒，極速高於330km／h。
▲849 Testarossa開創新的設計語言，空力表現再提升，當車速超過250km／h時，可產生高達415公斤下壓力。
849 Testarossa為採用後中置V8引擎配置的Ferrari Berlinetta車型開創全新設計語言，造型靈感源自1970年代Ferrari Sports Prototype賽道原型車，同時空氣力學表現卓越，在250km／h以上時，可產生高達415公斤下壓力，較SF90 Stradale再增加25公斤。
座艙方面，849 Testarossa採水平式儀表板設計，搭配C型鋁質邊框出風口營造出懸浮視覺，方向盤也融合數位及實體控制功能，保留經典的引擎啟動實體按鍵、具有數位儀表、手機無線充電板，支援Apple Carplay及MyFerrari Connect功能，可透過App監控車輛狀態。
▲法拉利也針對849 Testarossa提供Assetto Fiorano升級套件，包括碳纖維輪圈、輕量賽車座椅等，可再減輕車重30公斤。
849 Testarossa全車乾重1,570公斤，法拉利為其還提供Assetto Fiorano升級套件，包括輕量化鋁合金管狀結構賽車座椅、20吋碳纖維輪圈、單速率Multimatic減震器等，並提供2種專屬塗裝，在碳纖維、鈦合金等複合材質下可再減輕車重30公斤。
|項目
|規格內容
|混合動力系統
|最大輸出功率
|1,050 cv
|內燃機引擎
|類型
|V8 雙渦輪增壓引擎 – 乾式油底殼
|總體排量
|3,990 cc
|缸徑和衝程
|88 x 82 mm
|最大輸出功率
|830 cv @ 7,500 rpm
|峰值扭力
|842 N·m @ 6,500 rpm
|最大轉速
|8,300 rpm
|壓縮比
|9.54:1
|功率係數
|208 cv/l
|電氣系統
|eDrive純電模式最大輸出功率
|163 cv
|電池容量
|7.45 kWh
|eDrive純電模式最大續航里程
|25 km
|重量與尺寸
|車身長度
|4,718 毫米
|車身寬度
|2,304 毫米
|車身高度
|1,225 毫米
|軸距
|2,650 毫米
|前輪距
|1,678 毫米
|後輪距
|1,673 毫米
|乾重
|1,570 公斤
|乾重功率比
|1.5 kg/cv
|重量分配
|前45% - 後55%
|油箱容量
|68升
|行李箱容量
|74升
|輪圈和輪胎
|前輪
|265/35 R20 J9.5
|後輪
|325/30 R20 J11.5
|制動系統
|前
|410 x 223 x 38 毫米
|後
|372 x 233 x 34 毫米
|變速箱
|8速F1雙離合器變速箱
|電子控制裝置
|車輛側滑角控制系統 9.0（SSC）、循跡防滑控制系統（TC）、電子差速器（eDiff）、磁流變避震器（SCM）、2.0 Ferrari 動態強化系統（FDE 2.0）、電子動力輔助轉向系統（EPS）、Ferrari 整合式車輛預測系統（FIVE）、ABS Evo、高性能電子煞車力分配系統（EBD）
|性能表現
|最高時速
|>330 km/h
|0-100 km/h
|<2.3 s
|0-200 km/h
|6.35 s
|100-0 km/h
|28.5 m
|200-0 km/h
|108.0 m
|Fiorano賽道圈速
|1分17秒500
