「TOYOTA全新超帥轎跑」大陸即將上市！尺碼空間更勝Corolla、Camry

▲TOYOTA bZ7送測完成！即將今年上市參戰電動車戰場。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲TOYOTA bZ7送測完成！即將今年上市參戰電動車戰場。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

廣汽豐田於4月上海車展發表的bZ7（當地稱鉑智7），已在近期完成大陸工信部送測，這也就是表示全新的電動轎跑bZ7即將在今年前上市，帶來比過去油車Corolla、Camry更有感的乘坐空間！

▲TOYOTA bZ7送測完成！即將今年上市參戰電動車戰場。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲擁有比過去油車更好的發揮空間，重點外型超帥！

bZ7走的是中大型電動房車定位，車身長度超過5.1米、軸距達3米以上，不僅比自家 Corolla Altis、Camry 這類燃油房車大很多，後排腿部與乘坐舒適度更有旗艦風範。對於習慣日系房車空間的買家來說，bZ7幾乎是直接升級一個級距的存在。

延續bZ家族的未來感語言，大尺寸斜背車尾與貫穿式尾燈，讓整體氣勢更接近豪華電動房車。無邊框車門、隱藏式門把手也同步現身，強化科技氛圍。動力部分，送測資料顯示搭載單馬達後驅，最大輸出可達207 kW，極速設定為 180 km/h，電池採用磷酸鐵鋰規格。

▲bz7、bz3X。（圖／記者林鼎智攝）

▲上海車展首度現身的bZ7已經引起不少關注。（圖／資料照）

bZ7不只是大陸豐田 bZ 純電家族的旗艦轎車，更像是對傳統日系房車的一次跨越。比Corolla、Camry更大的車格，加上電動化優勢與智慧座艙，具備不小的競爭力。隨著工信部送測完成，bZ7預計很快就會在大陸市場正式上市，接下來的定價策略與續航數據，將是外界最關注的焦點。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪BZ3XBZ3C

