Skoda「電動旅行車概念Vision O」首次亮相！大膽設計擺脫油車風格

圖文／7Car 小七車觀點

跨界與 SUV 雖然已成為全球市場主流，但在歐洲，旅行車依舊佔有重要地位。自 2016 年以來，Octavia Combi 與 Superb Combi 的銷售表現，讓 Škoda 穩居該細分市場的領導品牌。如今，隸屬 Volkswagen 集團的 Škoda 透過 Vision O 概念車，傳達出旅行車將在純電時代延續的重要訊號。雖然保留了實用車格，但整體設計已展現出與燃油世代截然不同的面貌。

Škoda 過去在外觀設計上通常採取保守路線，以符合廣大客層需求。然而 Vision O 則展現了更大膽的姿態。車頭不再有傳統水箱護罩，而是以「Tech-Loop Mask」取代，車身線條轉為俐落尖銳的折角，而非圓潤曲面。車門把手與車身齊平，燈組設計更為纖薄，整體視覺朝向簡約化。車長達 4,850 公釐，比 Octavia Combi 更大，但仍略短於 Superb Combi，車寬則達到 1,900 公釐，車高 1,500 公釐，並搭配大尺寸空力化輪圈，符合純電車架構常見的高車身比例。

車頂採用一體延伸的全景玻璃設計，後車門則為後鉸鏈開啟方式，雖然展現概念車的獨特性，但量產後沿用的機會不高。車艙空間表現依舊維持旅行車的優勢，標準狀態下提供 650 公升容積，後座傾倒後更可擴充至超過 1,700 公升。

座艙設計則徹底顛覆既有印象，中控台配置一塊長達 1.2 公尺的橫向顯示幕，幾乎貫穿整個儀表台。雖然數位化程度明顯提升，但仍保留少數實體按鍵，讓空調溫度與風量調整不至於完全依賴觸控螢幕。中控台下方懸浮式設計，並設有雙組磁吸式無線充電座，進一步減少線材干擾。

目前 Vision O 尚未公布動力細節，Škoda 也未明言是否採用與 Volkswagen ID.7 Tourer 相同的 MEB 平台，亦有可能導入 Volkswagen 集團下一代 SSP 架構。外界推測未來量產版本將提供單馬達後驅為主力，並搭配雙馬達四驅作為選項。由於命名取向明顯，外界普遍認為 Vision O 正是在預告 Octavia 進入純電世代的走向。

不過，Škoda 並未打算在短期內讓燃油版 Octavia 退場，畢竟自 1996 年復出以來，Octavia 一直是品牌最暢銷的車型。至於 Vision O 概念車上展示的內建冰箱或可攜式音響等「Simply Clever」巧思，是否會真正延續到市售車，仍有待觀察，但無論如何，這款概念車已經揭示了 Škoda 對旅行車在電動化時代的全新詮釋。