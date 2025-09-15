94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

▲百萬內就能買進口跨界休旅！Suzuki新Vitara官網上架。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

台灣迎來海外二度小改款新Suzuki Vitara，外觀導入新造型鋁圈、升級L2輔助駕駛科技，重點改款增加配備不加價，仍維持過去的94萬起售價，要用進口光環，加上同級少見的四驅配置，來與國產神車休旅TOYOTA Corolla Cross一搏！

▲內裝升級9吋螢幕，並補齊跟上市場重視的完整L2輔助駕駛科技。

台灣官網低調上市改款新Suzuki Vitara，售價維持94萬起，四驅車型來到104萬，雙色車頂外觀選配再加1萬。改款新Vitara換上17吋雙色切削鋁圈，整體視覺更為俐落。內裝部分則從原本的7吋螢幕升級9吋觸控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto，使用介面更直覺。

本次改款補上關鍵的L2輔助駕駛，在原有的全速域ACC，導入車道維持等，加上新世代DSBS II預防碰撞系統，能偵測行人、自行車與側面來車，大幅提升主動防護。

▲動力維持小排量的1.4升渦輪，頂規更是同級少見的四驅配置。

動力方面延續1.4升渦輪四缸引擎，結合48V輕油電系統，提供129匹馬力與23.9公斤米扭力，搭配6速自排，高階ALLGRIP車型更配備四驅系統，具備Auto、Sport、Snow、Lock四種模式，滿足不同路況需求。

Vitara是進口休旅，但售價能進攻到國產Corolla Cross價格帶，也就是說，Vitara 94萬的入門價幾乎等於Corolla Cross油電頂規車型的價格，國產、進口光環差異，自然能增加消費者購車誘因。