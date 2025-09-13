台灣福特「野馬電動休旅」完售下架　暫無新年式導入計劃！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲福特野馬休旅Mach-E上市、7代野馬驚喜亮相 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特野馬休旅Mustang Mach-E近日於官網下架，目前該車已全數售罄，暫時無後續導入計劃。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）「電動野馬」Mustang Mach-E自2023年在台上市，不過近日卻在台灣福特官網中悄悄下架，據了解目前該車已全數售罄，暫時無導入計畫，將視後續市場狀況進行調整。

事實上，福特六和先前就針對Mustang Mach-E進行促銷，像是在「馭電從速」專案時，就針對指定車色提供限量25-50萬優惠幅度，使Mach-E Select、Premium、GT三車型分別降價25萬、46萬、50萬不等，限時售價164.9萬、184.9萬與199.9萬。

▲野馬電動休旅下架 。（圖／翻攝自福特官網）

▲從福特六和官網上，已無Mustang Mach-E的車型資訊。（圖／翻攝自台灣福特官網）

Mach-E在台分別導入72kWh標準版續航電池／單馬達後輪驅動車型Select （288匹馬力／43.8公斤米扭力），以及搭載91kWh增程版續航電池／雙馬達4輪驅動車型Premium （368匹／59.1公斤米扭力）、GT （592匹馬力／87.7公斤米扭力）共3款車型。全車系皆標配動態行車切換系統，提供輕聲、樂趣、無拘等3種模式，頂規GT車型更配備Brembo卡鉗、主動式電磁阻尼系統，靜止加速破百只要3.8秒。

雖然海外Mustang Mach-E已迎來新年式更新，但目前福特六和暫時無導入計劃，同時在福特原廠正在開發新一代Universal EV Platform電動車平台，後續電動車計畫還值得觀察。

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特Mach-E Premium試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在2024年11月時，福特六和就曾針對Mustang Mach-E推出「馭電從速」專案，降價優惠幅度達25-50萬元。

