Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前正式發表全新概念作品 Epiq，這款車定位為品牌最具親和力的純電城市 SUV，並預計於 2026 年量產上市。Epiq 不僅展現 Škoda 電動化戰略的下一步，也成為首款全面導入 Modern Solid 新世代設計語彙的車型，藉由簡約而鮮明的線條詮釋品牌未來電動車的方向。

在車身尺碼方面，Epiq 長度為 4.1 公尺，車內能舒適容納五名乘客，並提供達 475 公升的後行李廂容積，兼顧日常實用性與城市機動性。續航表現部分，官方表示可達 425 公里，未來量產版在多數市場的售價，預期將接近同級燃油車 Kamiq，凸顯其「親民純電 SUV」的市場定位。

外觀設計上，Epiq 採用品牌最新 Modern Solid 語言，將剛毅感與功能性結合。車頭以霧面米白色塗裝搭配亮黑色 Tech-Deck Face 面板，並配有 T 字型日行燈與方向燈，營造獨特視覺辨識度。車側的 Tornado Line 則強化了肩線與車艙的比例，塑造出更具動感且現代的輪廓。

車室設計延續實用與科技並重的思路，內裝採極簡風格，強調「Mobile First」概念，提供無線充電、簡潔的實體按鍵與觸覺滾輪，搭配多處「Simply Clever」巧思收納設計，如隱藏式地板收納、掛鉤與固定帶等，進一步提升日常便利性，兼顧家庭與個人生活的多元需求。

值得一提的是，Epiq 將在西班牙 Volkswagen Navarra 工廠投產，隸屬於 Volkswagen 集團 Electric Urban Car Family (EUCF) 計畫的一環。該計畫將推出四款親民電動車，橫跨 Škoda 與集團其他核心品牌，目標是讓電動車更普及、更貼近日常用車需求，而 Epiq 的量產版本則預計於 2026 年中正式問世。