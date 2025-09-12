ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
111.9萬起！現代「Tucson L客車版」預售　可享舊換新10萬＆大空間

▲Tucson小客車 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai南陽實業今（12）日展開Tucson L小客車預售，汽油車型自111.9萬起、渦輪油電車型自121.9萬起，可享汰舊換新最高10萬元補助，最快11月交車。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在先前預告月月有新車後（報導請點此），Hyundai南陽實業今（12）日也宣布Tucson L小客車展開預售，共有2款汽油渦輪、3款渦輪油電車型，前者預接單價自111.9萬起、渦輪油電版本自121.9萬起，預計11月陸續交車。在採小客車認證下，也讓原先只有客貨車認證的Tucson L可解放後座空間，不必再受客貨桿限制。

▲Tucson小客車 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Tucson L客車版預售價。

依修正後《貨物稅條例》第12條之五，自2025年9月7日起至2030年12月31日止，民眾新購排氣量2,000 c.c.以下小客車，每輛可減徵新車貨物稅5萬元；若同時符合「汰舊換新」要件，得再減徵5萬元，單輛最高合計可減徵10萬元。

在貨物稅減徵政策公布下，Hyundai Tucson L客車版可同享貨物稅最高10萬元優惠，同時南陽也加碼，本月入主Tucson L可免費升級AVM環景影像系統、FSK全車藍鑽熱紙、5年6大系統不限里程保固，升級總價值達7.5萬元。

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲南陽也加碼，9月入主Tucson L可免費升級AVM環景影像系統、FSK全車藍鑽熱紙、5年6大系統不限里程保固，升級總價值達7.5萬元。（圖／資料照）

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車客車小客車Hyundai現代南陽TucsonTucson L渦輪汽油油電後座

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

