111.9萬起！現代「Tucson L客車版」預售　可享舊換新10萬＆大空間

▲Hyundai南陽實業今（12）日展開Tucson L小客車預售，汽油車型自111.9萬起、渦輪油電車型自121.9萬起，可享汰舊換新最高10萬元補助，最快11月交車。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前預告月月有新車後（報導請點此），Hyundai南陽實業今（12）日也宣布Tucson L小客車展開預售，共有2款汽油渦輪、3款渦輪油電車型，前者預接單價自111.9萬起、渦輪油電版本自121.9萬起，預計11月陸續交車。在採小客車認證下，也讓原先只有客貨車認證的Tucson L可解放後座空間，不必再受客貨桿限制。

▲Hyundai Tucson L客車版預售價。



依修正後《貨物稅條例》第12條之五，自2025年9月7日起至2030年12月31日止，民眾新購排氣量2,000 c.c.以下小客車，每輛可減徵新車貨物稅5萬元；若同時符合「汰舊換新」要件，得再減徵5萬元，單輛最高合計可減徵10萬元。

在貨物稅減徵政策公布下，Hyundai Tucson L客車版可同享貨物稅最高10萬元優惠，同時南陽也加碼，本月入主Tucson L可免費升級AVM環景影像系統、FSK全車藍鑽熱紙、5年6大系統不限里程保固，升級總價值達7.5萬元。

▲南陽也加碼，9月入主Tucson L可免費升級AVM環景影像系統、FSK全車藍鑽熱紙、5年6大系統不限里程保固，升級總價值達7.5萬元。（圖／資料照）