Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

圖文／7Car 小七車觀點

現行第五代 Suzuki Vitara（代號 LY）自 2014 年發表以來已邁入第十年，期間原廠於 2018 年進行首次改款，並在 2024 年推出第二次改款版本。近日，Taiwan Suzuki 金鈴汽車已於官方網站更新相關頁面，不過目前顯示的規格配備表仍停留在改款前，正式導入時程與細節仍有待進一步確認。

改款車型在整體輪廓上延續既有設計，但細節部分則有所調整。前保險桿經過重新設計，搭配更為纖細的 LED 日行燈，同時取消霧燈配置；水箱護罩與中央氣壩面積則進一步放大，並以黑色飾條強化視覺效果。此外，新車也換上符合空氣力學的全新輪圈樣式，並追加多款車色選擇。

車內部分維持既有的鋪陳，以現代的眼光來看相當的樸實。不過中控台新增一組 9 吋觸控螢幕的多媒體娛樂系統，支援 USB、藍牙和 Wi-Fi 連接，並可支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，且還可以透過手機 APP 遠端調整車內的部分功能。ADAS 表現上，換上最新的 Dual Sensor Brake Support II 系統，提供駕駛人監控系統、主動式巡航控制、交通號誌辨識和車道維持輔助等系統。

動力方面，將依舊搭載 1.4 升BOOSTERJET 渦輪增壓四缸引擎，單引擎輸出為 129.2 匹馬力及 23.9 kgm扭力，搭配 48V ISG 整合式啟動馬達發電機可額外產生 14kW/53Nm 的輸出，並搭配 6 速自排，提供前驅或者 AllGrip Select 4WD 四輪驅動系統。

整體而言，本次改款雖未在外觀與動力上帶來劇烈的改變，但透過細節修飾、內裝科技升級與 ADAS 安全輔助的強化，仍展現出原廠持續讓 Vitara 與時俱進的企圖心。至於新車在台灣市場的實際導入時程與配備規劃，仍有待台灣 Suzuki 後續公布，值得消費者持續關注。