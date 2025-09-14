大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

圖文／7Car 小七車觀點

在慕尼黑舉辦的 IAA Mobility 車展上，由 Stellantis 集團支援的中國大陸新創品牌 Leapmotor 發表了全新純電掀背車 B05，該車則在中國大陸市場名為 Lafa 5，預計將於 2026 年在歐洲上市，鎖定 Volkswagen ID.3 與 MG 4 等同級對手，並同步推出外觀更運動化的 Ultra 版本。

B05 的市場定位，是作為已在歐洲開放訂購的 B10 跨界車之外，更低車身、更強調年輕族群的選項。設計語言延續 Leapmotor 家族風格，包括深色頭燈組搭配貫穿式窄型格柵、帶有運動化造型的前保桿進氣口、無框車門，以及全寬式 LED 尾燈，細節上帶有些許 Porsche 的影子。慕尼黑展出車輛採用亮黃色塗裝，並搭配黑色飾件與 19 吋輪圈，展現強烈對比效果。

雖然名稱有所不同，歐洲版本與中國大陸販售的 Lafa 5 在外觀上幾乎一致，不過後者在車頂額外配備 LiDar 感應器，顯示未來可能具備更進階的自動駕駛輔助功能。Leapmotor 也同步預告 Ultra 車型，將於今年稍晚正式亮相，量產則排定在 2026 年。Ultra 版本配備更誇張的前下擾流、放大的尾翼與重新設計的後保桿，營造更鮮明的性能氣息。

車身尺碼部分，B05 長 4,430 公釐、寬 1,880 公釐、高 1,520 公釐，軸距為 2,735 公釐。相比之下，B10 跨界車在長度多出 85 公釐、寬度增加 5 公釐，高度則高出 135 公釐，但軸距相同。這意味 B05 主打更低趴的外型與傳統掀背比例，鎖定偏好運動風格的消費族群。

雖然官方尚未公布完整動力數據，但外界普遍認為 B05 將與 B10 共用 LEAP3.5 平台。若採相同設定，單馬達版本輸出約為 215 匹馬力、240 牛頓米扭力，並提供 56.2 kWh 與 67.1 kWh 兩種電池組選擇。以 B10 為基準，67.1 kWh 電池在 WLTP 測試下可達 434 公里續航，預期 B05 將有相近表現。底盤方面，B10 由 Stellantis 工程團隊參與開發，具備 50:50 配重與多連桿後懸吊，這些配置有望延伸至 B05。

車室科技同樣是產品亮點，預計搭載 14.6 吋中央螢幕，內建高通 Snapdragon 8155 晶片，搭配 Leap OS 4.0 Plus 系統，提供更流暢的操作體驗。

定價部分，Leapmotor 尚未公布 B05 的正式售價。不過原廠已透露，它將比 B10 跨界車更親民。以 B10 在歐洲起價 29,900 歐元（約新台幣 114 萬元）為參考，B05 的售價有望壓在 Volkswagen ID.3（起價 33,330 歐元，約新台幣 127 萬元）之下，進一步突顯價格優勢。

隨著 B05 加入產品陣容，Leapmotor 計畫在歐洲市場加速擴張，並透過 Stellantis 的經銷網絡強化銷售與服務基礎。對於習慣旅行車與掀背車文化的歐洲消費者而言，這款新電動掀背的到來，或將成為 ID.3 與 MG 4 之外的新選項。