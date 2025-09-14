ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

圖文／7Car 小七車觀點

在慕尼黑舉辦的 IAA Mobility 車展上，由 Stellantis 集團支援的中國大陸新創品牌 Leapmotor 發表了全新純電掀背車 B05，該車則在中國大陸市場名為 Lafa 5，預計將於 2026 年在歐洲上市，鎖定 Volkswagen ID.3 與 MG 4 等同級對手，並同步推出外觀更運動化的 Ultra 版本。

B05 的市場定位，是作為已在歐洲開放訂購的 B10 跨界車之外，更低車身、更強調年輕族群的選項。設計語言延續 Leapmotor 家族風格，包括深色頭燈組搭配貫穿式窄型格柵、帶有運動化造型的前保桿進氣口、無框車門，以及全寬式 LED 尾燈，細節上帶有些許 Porsche 的影子。慕尼黑展出車輛採用亮黃色塗裝，並搭配黑色飾件與 19 吋輪圈，展現強烈對比效果。

雖然名稱有所不同，歐洲版本與中國大陸販售的 Lafa 5 在外觀上幾乎一致，不過後者在車頂額外配備 LiDar 感應器，顯示未來可能具備更進階的自動駕駛輔助功能。Leapmotor 也同步預告 Ultra 車型，將於今年稍晚正式亮相，量產則排定在 2026 年。Ultra 版本配備更誇張的前下擾流、放大的尾翼與重新設計的後保桿，營造更鮮明的性能氣息。

車身尺碼部分，B05 長 4,430 公釐、寬 1,880 公釐、高 1,520 公釐，軸距為 2,735 公釐。相比之下，B10 跨界車在長度多出 85 公釐、寬度增加 5 公釐，高度則高出 135 公釐，但軸距相同。這意味 B05 主打更低趴的外型與傳統掀背比例，鎖定偏好運動風格的消費族群。

雖然官方尚未公布完整動力數據，但外界普遍認為 B05 將與 B10 共用 LEAP3.5 平台。若採相同設定，單馬達版本輸出約為 215 匹馬力、240 牛頓米扭力，並提供 56.2 kWh 與 67.1 kWh 兩種電池組選擇。以 B10 為基準，67.1 kWh 電池在 WLTP 測試下可達 434 公里續航，預期 B05 將有相近表現。底盤方面，B10 由 Stellantis 工程團隊參與開發，具備 50:50 配重與多連桿後懸吊，這些配置有望延伸至 B05。

車室科技同樣是產品亮點，預計搭載 14.6 吋中央螢幕，內建高通 Snapdragon 8155 晶片，搭配 Leap OS 4.0 Plus 系統，提供更流暢的操作體驗。

定價部分，Leapmotor 尚未公布 B05 的正式售價。不過原廠已透露，它將比 B10 跨界車更親民。以 B10 在歐洲起價 29,900 歐元（約新台幣 114 萬元）為參考，B05 的售價有望壓在 Volkswagen ID.3（起價 33,330 歐元，約新台幣 127 萬元）之下，進一步突顯價格優勢。

隨著 B05 加入產品陣容，Leapmotor 計畫在歐洲市場加速擴張，並透過 Stellantis 的經銷網絡強化銷售與服務基礎。對於習慣旅行車與掀背車文化的歐洲消費者而言，這款新電動掀背的到來，或將成為 ID.3 與 MG 4 之外的新選項。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Leapmoto領跑B05電動掀背車汽車新車電動車IAA慕尼黑車展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

推薦閱讀

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

最新文章

大陸新創車廠領跑電動登慕尼黑車展2025-09-14

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能2025-09-14

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

向 1990 年代致敬，Nissan 推出 Z Heritage Edition2025-09-14

Hyundai最新電動掀背車概念亮相2025-09-14

台灣福特野馬電動休旅完售下架2025-09-13

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告2025-09-13

Skoda入門電動休旅車Epiq概念亮相2025-09-13

Aston Martin推敞篷60周年紀念版2025-09-13

Suzuki Vitara2度小改款台灣官網上線2025-09-13

熱門文章

大陸新創車廠領跑電動登慕尼黑車展2025-09-14

福特「全新休旅」取代停產Focus2025-09-12

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能2025-09-14

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

台灣新年式Lexus ES官網上架2025-09-12

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告2025-09-13

台灣KIA Carnival新增極致8人座2025-09-12

YAMAHA R1／R6賽道版開賣2025-09-08

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

相關新聞

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

Nissan「Z系列跑車復古版」亮相！身披東瀛戰神經典紫色致敬90年代

Nissan「Z系列跑車復古版」亮相！身披東瀛戰神經典紫色致敬90年代

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

Hyundai「最新電動掀背車」概念亮相！劍指福斯ID.Golf預告2026量產

台灣福特「野馬電動休旅」完售下架　暫無新年式導入計劃！

台灣福特「野馬電動休旅」完售下架　暫無新年式導入計劃！

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

讀者迴響

熱門文章

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

9／25上市！台灣KIA Carnival新增「極致8人座」　新據點同步開幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366