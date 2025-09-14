ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「Z系列跑車復古版」亮相！身披東瀛戰神經典紫色致敬90年代

圖文／7Car 小七車觀點

第七代 Nissan Z 自 2021 年發表以來，這款跑車便以復古氣息喚起不少車迷的情懷。而原廠近日在美國 ZCON 車聚正式發表 2026 年式 Z Heritage Edition，進一步以細節重現 1990 年代的設計氛圍。

這款特別版以 Z Performance 車型為基礎，外觀靈感取自 300ZX 與 GT-R，最大亮點是塗裝了 Midnight Purple 紫色車漆，這種色調正是過去 Skyline GT-R 時期深受喜愛的代表色。車輛同時換上 19 吋 RAYS 鍛造鋁圈，並以古銅色塗裝搭配車身側面的「Twin Turbo」字樣彩繪，與 90 年代的日系性能車風格呼應。尾部則可見碳纖維尾翼，以及專屬 Heritage Edition 徽章，讓這台車的定位一目了然。

內裝延續 Performance 車型配置，採用皮革與麂皮混搭座椅，並搭載全數位儀表、9 吋多媒體螢幕與衛星導航系統。Bose 音響、HomeLink 車庫遙控功能與鋁合金踏板同樣列為標準配備。針對 Heritage Edition，原廠額外加入專屬迎賓踏板與腳踏墊，讓細節更具識別度。

動力部分維持 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎設定，最大輸出 400 匹馬力與 474 牛頓米扭力，並可搭配 6 速手排或 9 速自排變速箱。這樣的配置在現今跑車市場依舊少見，對喜愛純粹駕馭感的消費者來說，仍保有高度吸引力。

價格方面，Heritage Edition 套件需額外支付 2,940 美元（約新台幣 9.6 萬元），使得車輛總價來到 55,910 美元（約新台幣 182 萬元）。至於一般版本，2026 年式 Z 車系維持原有售價，入門車型為 42,970 美元（約新台幣 140 萬元），不過運送費用從過去增加 50 美元，來到 1,245 美元（約新台幣 4 萬元）。

在多數品牌新年式車型幾乎都伴隨漲價的時代，Nissan 選擇維持基礎售價，對消費者而言算是相對友善的策略。不過除了 Heritage Edition 與新增 Boulder Gray 搭配黑色車頂的塗裝選項外，本次改款並未帶來更多明顯的配備升級。

Nissan Z 自誕生以來一直扮演品牌性能代表角色，而這次 Heritage Edition 的推出，明顯是向經典年代致敬的舉措。對於熱愛 JDM 文化的車迷來說，這不僅是一款新車，更是一段記憶的延續。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

