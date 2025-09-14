ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

圖文／7Car 小七車觀點

福斯集團 (Volkswagen Group) 於本屆 IAA Mobility 展會中宣布，將在 2030 年前投入最多十億歐元，用於擴展人工智能技術，重點包括 AI 輔助車輛開發、工業應用及高效能 IT 基礎建設。該投資計劃旨在加速新車型與創新科技的開發流程，並強化集團在全球科技競爭中的韌性與競爭力。預期至 2035 年，透過全面應用 AI，可帶來高達四十億歐元的效率提升與成本節約。

推動創新與移動轉型　福斯集團將斥資十億歐元佈局人工智能

福斯集團正與合作夥伴達梭系統共同建構 AI 驅動的工程環境，涵蓋所有品牌與市場，透過虛擬測試與零件模擬大幅縮短開發週期，目標是將新車開發時間從目前約 48 個月減少至 36 個月或更短。在生產方面，集團利用自有的「數位生產平台」（DPP），將 AI 應用於優化組裝流程、提升能源使用效率並降低碳排放，同時強化資安防護與內部知識共享。

推動創新與移動轉型　福斯集團將斥資十億歐元佈局人工智能

為促進 AI 技術的普及與應用，福斯於 2024 年春季啟動「WE & AI」內部培訓計劃，至今已有超過 13 萬名員工參與。此外，集團也積極與歐洲技術及產業夥伴合作，探索建立「大型工業模型」（LIM），透過跨企業的製造與流程數據，訓練可優化整體產業鏈的 AI 模型。此計劃可能以汽車數據共享平台 Catena-X 為藍圖，實現更高效的跨領域協作。

推動創新與移動轉型　福斯集團將斥資十億歐元佈局人工智能

福斯集團強調，數位韌性須建立在歐洲自主的基礎架構上，因此將大幅擴建集團私有雲，確保敏感數據於歐洲境內儲存與處理。IT 董事會成員 Hauke Stars 也表示，支持歐盟建立創新友善的 AI 監管框架，並呼籲推出更多鼓勵技術轉移與新創孵化的資助計劃，以促進科學研究成果更快落地應用。

