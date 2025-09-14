ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Riders Day將迎來10周年，今年移師日月潭盛大舉行。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪近期宣布，將於12／13在日月潭舉辦「2025 Honda Riders Day」全國大會師活動，號召所有Honda重機車主齊聚南投日月潭向山遊客中心，在湖光山色圍繞之下以車會友，報名將於9／17於Honda Motorcycle Taiwan社群平台展開，名額有限報滿為止。

作為國內重型機車領導品牌，台灣本田不僅為車主推出許多國內外騎乘行程，年度大會師也是車主們每年引頸期盼的重要活動；繼去（2024）年在高雄盛大舉辦之後，今年適逢10周年，台灣本田特別移師中台灣，在南投向山行政暨遊客中心擴大舉辦，現場將邀集各大周邊商參與，並準備豐盛午宴款待車主，還有多項精美獎品讓車主有吃又有拿。

2025 Honda Riders Day報名將於9／17上午10點開跑，參加對象限定台灣本田二輪販售車款之車主、或經VIP認證之車主，每位車主可攜帶1名同行者，每人報名費為2,200元，活動費用將包含活動紀念排汗衫、300元餐券、1,000元服務禮券、好禮抽獎資格與活動保險等，報名期間至10／20或額滿為止。

除了台灣本田二輪外，Kawasaki台崎重車近年也與知名賽道活動品牌「翹班車手」合作，為車主提供麗寶卡丁車場賽道日活動，今年還有10／9（非4RR車主優先）與11／28（4RR車主優先）2場次，僅需1,700元就能體驗賽道騎乘（繳費3,700元、現場報到退2,000元），詳情可至Kawasaki台崎重車社群平台查詢。

關鍵字：Honda台灣本田二輪Motorcycle重機摩托車大會師日月潭2025Kawasaki台崎重車翹班車手小麗寶麗寶卡丁車賽道日

