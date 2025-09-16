「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲廣汽豐田於大陸送測改款TOYOTA Levin。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

大陸TOYOTA Corolla、雙生車Levin即將在今年釋出改款，由廣汽豐田負責的TOYOTA Levin（當地稱雷淩）已經在大陸工信部完成送測，外觀比台灣Altis更有殺氣，動力提供1.8升油電、2.0升自然進氣等選擇。

▲新款Corolla、Levin尺碼都放大，未來將取代Allion、Levin GT。

大陸TOYOTA Corolla車系將進行改款，並針對旗下房車陣容進行整合，未來長軸版Allion亞洲獅、Levin GT凌尚恐取消不再供應，也因此Corolla、Levin在改款後車身尺碼放大，藉以來填補Allion、Levin GT市場空缺。

新款 Levin 車長 4,695mm、寬 1,780mm、高 1,435mm，軸距來到 2,750mm。跟現行款比起來，車長多了 55mm、軸距也拉長50mm，尺碼已經與Levin GT相近。

▲Corolla也趁著此次改款換上最新家族化制服。

動力配置上，改款Levin維持原本的 1.8 Hybrid 油電版，並還多了一具2.0 升自然進氣引擎。隨著新車陸續在工信部曝光，大陸Corolla、Levin預計在今年釋出改款，至於全球化是否比照大陸規格換上最新造型，值得後續關注。

