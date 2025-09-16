「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

▲新一代Nissan Sentra除了大陸市場，北美也將導入最新的大改款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸市場已經釋出新一代Nissan Sentra廠照，已經引起不少車迷期待、關注，如今美國市場也將與大陸同步迎來最新世代Nissan Sentra，將於11月洛杉磯車展發表，且將具有3種豐富動力可選！

▲北美將提供1.5升渦輪、2.0升自然進氣，以及關鍵的e-Power油電。

Nissan Sentra因應各地市場有各種不同動力選擇，台灣有1.6升自然進氣、大陸有1.2升e-Power油電，而在北美市場的新一代Nissan Sentra將具有3種動力可選。

其一為熟悉來自X-Trail的1.5升渦輪，另繼續延續美規的2.0升自然進氣引擎，而第3款則跟上新能源趨勢，北美Nissan Sentra也將導入關鍵的e-Power油電技術。

▲新一代Sentra將比對手TOYOTA Corolla早一步釋出大改款來吸人氣。

新一代Sentra承襲最新的家族設計語彙，大面積V-Motion水箱護罩、修長LED頭燈搭配流線車身，帶來更年輕動感的氣息。車尾則透過貫穿式燈條與立體化保桿設計，營造出更大氣的視覺效果。

全新一代Sentra長4,656mm、寬1,825mm、高1,448mm，軸距為2,712mm。與現行款相比，車長增加4mm、車寬加寬10mm、車高降低2mm，軸距則維持不變。