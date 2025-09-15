Audi A6 e-tron旅行車試駕！流線跑格、空間實用新美學　不再有旅程焦慮

▲Audi A6 e-tron不僅刷先同級最低風阻係數，更具備優秀續航與實用大空間。 （圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣豪華電動車又有新選擇！且更是還有少見的旅行車作品，全新Audi A6 e-tron正在預售中，這不僅是Audi首款 C 級距電動車，也是品牌將傳統豪華跑房車優勢移植到純電世代的代表作，不僅續航力出色，內外設計更是新世代電動豪華車的標竿。

▲全新Audi A6 e-tron外觀具有Sportback掀背、Avant旅行車等選擇，S6作為性能版頂規版本。

正在預售中的全新Audi A6 e-tron，台灣提供Sportback掀背、Avant旅行車等選擇，共計6款車型，預售價275～495萬，本次試駕為續航最出色，且外觀更有運動化套件的Performance版本，售價為345萬。

▲前後燈組科技豪華感十足，且具備8種光型變化，無愧車壇燈組魔術師美名。

外觀第一眼就能感受到 A6 e-tron Performance 所營造的「未來感」。車頭最吸睛的莫過於 大型單體式盾形水箱護罩，與傳統燃油車不同，純電車型以封閉式處理，搭配分離式頭燈與 Matrix LED 矩陣極光燈組，能展現多達8種光型變化，不僅辨識度高，也增添與眾不同的科技感。

▲風阻係數達到同機最低的0.21Cd，不僅優化續航力表現，更帶來搶眼的跑格感。

車身比例延續了 Audi A6 的經典修長，車長 4928mm、軸距達 2946mm，讓這輛純電房車看起來動感而優雅。隱藏式車門把手與 全平整化底盤讓空氣力學發揮到極致，風阻係數僅 Cd 0.21，幾乎是量產房車最佳水準。

▲後方四環Logo採紅色發光樣式，突顯出Audi進入新生代特徵設計。

尾部設計更是本車一大亮點：橫貫式 OLED 2.0 尾燈結合紅色飾光四環 Logo，夜晚點亮時極具辨識度。尾燈共有 450 片 OLED 模組，可呈現多種動畫效果，不僅安全性佳，還帶來宛如光雕般的視覺震撼。這些細節，讓 A6 e-tron 在靜止與行進間都散發強烈的未來氣息。

▲內裝同樣具有Audi最新家族特色，強打三螢幕座艙。

坐進車內，迎接駕駛與乘客的，是 Audi最新的 Digital Stage 數位互動座艙，這套系統由三具高解析度螢幕組成，給人滿滿的豪華儀式科技感。前方11.9吋OLED 數位儀錶，顯示清晰細膩，介面可依駕駛需求客製化。

▲中央螢幕整合副駕10.9吋，科技、娛樂感都到位。

中央14.5 吋 OLED MMI 中央觸控螢幕，整合多媒體、車輛設定與導航，反應速度敏捷，操作邏輯延續 Audi 一貫直覺風格。副駕駛肯定不再無聊，提供10.9 吋副駕螢幕：專屬副駕駛可獨立操作娛樂功能，可以看Youtube等影音平台，讓乘客不必干擾駕駛，體驗更貼心。

▲可變色採光全景玻璃車頂不僅隔熱，還能達到隱私效果。

配備精髓還另有可變色採光全景玻璃車頂。藉由 PDLC 液晶技術，駕駛可在九段光線透光度間自由切換，從完全透明到全遮蔽都能一鍵完成，還提供四種預設模式，既能隔熱，也能提升車室私密性，實用又高檔。

▲跑車化座椅造型討喜，包覆、乘坐感都有上乘水準。

Performance車型內裝配置真皮/皮質 S-Line跑車座椅，支撐性佳，長時間乘坐不易疲累。駕駛握上的平頂平底真皮方向盤更添跑格，結合觸控操作鍵，實用與時尚兼備。

氛圍營造方面，Audi 提供環艙氛圍照明套件，可依心情變換色彩，夜間更顯豪華。音響部分標配 Audi Sound 系統，若選配 Bang & Olufsen 3D 環繞音響，則能享受由 20 支揚聲器與 830 瓦功率輸出的震撼聽覺體驗，甚至連頭枕內都內建喇叭，讓導航或語音通話更直覺。

▲近3米軸距、加上平整化空間，後座舒適度值得稱讚。車頭前方也有可置物空間。

空間表現同樣出色，受惠於 2946mm 超長軸距，後座腿部空間寬敞，加上地板全平化設計，後排三名乘客都能舒適乘坐。行李廂部分，Sportback車型提供 502 公升容積，若放倒後座則可擴展至 1330 公升，機能性不輸旅行車。

▲環景攝影、離車安全警示、主被動安全防護等，更具有豪華級距同級之上的9具安全氣囊。

Audi A6 e-tron具備新生代安全防護，包括前後雷達、環景攝影機、12 顆超音波感測器與駕駛監測鏡頭，搭配 AR 擴增實境抬頭顯示器，能將導航、速限、車距等資訊即時投影在擋風玻璃，讓駕駛不必分心查看螢幕。

主被動安全部分，全車系皆配備9具SRS氣囊，安全氣囊數量在同級車亦有突出水準，並通過 Euro NCAP 五星碰撞測試，搭配離車安全警示系統，將細節安全做到極致。

▲10分鐘就能補上310公里續航。

Performance 車型採單馬達後驅配置，最大輸出達 381匹馬力，0-100km/h 加速僅需 5.4 秒，對一台豪華中大型房車來說，這樣的表現已經相當充裕。

Audi A6 e-tron車系皆採用最新 PPE純電平台與 800V 系統，電池容量為 100kWh（94.9kWh 可用），WLTP 續航力達到 756 公里（Sportback）/ 720 公里（Avant），在同級距中堪稱「最長續航王」。此外，支援最高 270kW 直流快充，僅需 21 分鐘即可從 10% 充至 80%，10 分鐘更能補進 310 公里續航，實用性大幅提升。

▲氣壓懸吊大推直上加價選配，一般道路不僅舒適，用力殺彎也難不倒。

試駕過程中，A6 e-tron Performance 的動態表現展現 Audi 一貫的均衡特質。前後獨立五連桿懸吊在舒適與操控之間取得絕佳平衡，而選配氣壓懸吊則可依不同模式調整離地高度，最高可上下 40mm，面對高速巡航或市區顛簸路面都能游刃有餘。

電池重心低置讓車身穩定性優異，高速過彎時依舊保持沉著；再搭配雙層隔音玻璃與全平整化底盤，靜肅性表現甚至比肩過去旗艦房車A8。這種寧靜卻不失澎湃動能的駕馭氛圍，正是 A6 e-tron 最吸引人的地方。