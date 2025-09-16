Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

▲繼3月小改款發表後，日規Lexus RZ也傳出將在12月迎來更新，將與歐規、美規同樣提供500e、550e兩款動力。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus（凌志）首款電動休旅RZ於2023年上市、並在今年3月發表小改款車型後（報導請點此），而最近也傳出日規小改款RZ即將到來，除了電動動力系統優化、增添最大續航里程外，同樣也會新增RZ550e F Sport車型。

與海外規格相同，日規新RZ將有單馬達前驅的RZ350e（227匹、最大續航575公里）、雙馬達全驅的RZ500e（381匹、最大續航500公里），以及新增的RZ550e F Sport（408匹、續航450公里）。

▲小改款RZ的電動動力系統優化，續航力提升、同時充電速度也更快。



日規小改款RZ也同樣採用電子線傳轉向系統，可使駕駛位置更寬敞，同時方向盤角度也能達到左右約200度，續航表現上入門RZ350e也提升20％、雙馬達全驅版本則提升14%，並且充電速度也更快，具有電池預熱功能、優化電池組結構等。

▲日規小改款RZ預計在12月登場，競爭對手將包括BMW iX3、特斯拉Model Y等。



新增的RZ550e F Sport車型則具有專屬保桿樣式、後擾流板、20吋低風阻輪圈，另外也增添灰色塗裝；車內則有F Sport專屬黑／深灰色內裝、藍色縫線、一體式雙前座等配備。

新年式RZ也將採用14吋中控螢幕，具有OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙、全景天窗（具電致變色功能），另外也換上新的車門飾板、標配LSS+ 3.0駕駛輔助系統，預計日本將在12月上市，預計競爭對手將包括BMW iX3、特斯拉Model Y等。