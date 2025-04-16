ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版今（16）日實車亮相，星宇航空董事長張國煒也參與設計，售價136,980元。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼3／25發表後，Gogoro與星宇航空聯手推出的「Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版」今（16）日正式實車亮相，不僅有專屬「大地金」、專屬配件及徽飾，首批限量200台，售價為136,980元。Gogoro也透露，自推出星宇特仕版後就吸引不少來客數，增添不少買氣。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲星宇特仕版以採「大地金」專屬塗裝，同時還有只送不賣的聯名套組（安全帽、飛行夾克、皮革卡套）等。

Gogoro Pulse星宇特仕版由星宇航空董事長張國煒親自參與設計，以Starwalker為靈感，具有車尾專屬徽飾、航空圖案設計，同時內土除側板還標明動力輸出，別具特色。不僅如此，星宇特仕版在座椅處也採頂級皮革材質、並優化泡棉設定，讓乘坐舒適性更好，結合「大地金」塗裝，帶來獨特視覺風格。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲座椅不僅皮革縫面更高檔，乘坐感上也較舒適，並且在專屬內土除側板上還有標明動力輸出。

Gogoro Pulse星宇特仕版的開機音效也完全不同，具有專屬模擬飛機啟動、起飛的聲音，同時10.25吋數位儀表也有專屬航空儀表主題，像是地圖座標改以飛機圖案標示、爬升高低及羅盤方位等。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲星宇特仕版具有模擬開機音效、儀表介面，在10.25吋螢幕上營造飛行艙內的駕駛體驗。

除了車輛本身外，Gogoro Pulse星宇特仕版也提供聯名安全帽、飛行夾克、皮革卡套等，眼尖的人可發現飛行夾克上的經緯度座標（23°58′25.9486″N 120°58′55.2886″E）正是位於南投縣埔里鎮的臺灣地理中心。9月底前入主還可享星宇航空里程數回饋5,000哩（限量200名）、加碼抽最高20,000哩（限額1名）。

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版。（圖／記者林鼎智攝）

▲首批200組的聯名套件只送不賣，其中飛行夾克上的經緯度座標為臺灣地理中心。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車二輪電動GogoroPulse星宇航空特仕版大地金Starwalker實車專屬儀表音效

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息..喊話前妻：我幫妳做到了

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

最新文章

Gogoro星宇航空特仕版實車曝2025-04-16

搶先直擊／新一代「BMW 2系列轎跑」超帥2025-04-16

「新一代LEXUS ES來了」4月底發表2025-04-16

台灣福斯新一代Passat Variant 5月見2025-04-16

馬自達新MX-5將換搭2.5升動力2025-04-16

TOYOTA湯爪車主再創160萬公里2025-04-16

光陽新董事長出爐柯俊斌成功上位2025-04-16

「新一代Mazda CX-5」最終測試準備發表2025-04-16

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸2025-04-16

「HONDA全新休旅」跟特斯拉Model Y拚價格2025-04-16

熱門文章

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸2025-04-16

光陽新董事長出爐柯俊斌成功上位2025-04-16

宏佳騰黃牌大羊STR 300 GT升級2025-04-15

TOYOTA湯爪車主再創160萬公里2025-04-16

台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出2025-04-15

「HONDA全新休旅」跟特斯拉Model Y拚價格2025-04-16

「國產全新休旅」再曝光今年上市2025-04-16

台灣速霸陸「WRX旅行車、房車」入門款亮相2025-04-15

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數2025-04-15

台灣改款「HONDA油電喜美」上市2025-04-15

相關新聞

「馬自達大改款MX-5」將換搭2.5升動力！一樣有手排、車重還更輕

「馬自達大改款MX-5」將換搭2.5升動力！一樣有手排、車重還更輕

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

大阪萬博助攻！周邊飯店房價漲7成　神戶航線18日開航

大阪萬博助攻！周邊飯店房價漲7成　神戶航線18日開航

倍耐力「第5代P Zero輪胎」海外登場！高性能車＆電動車都能用

倍耐力「第5代P Zero輪胎」海外登場！高性能車＆電動車都能用

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸！搭1.0升油電與Suzuki合作開發

TOYOTA「60萬有找小車」將復活回歸！搭1.0升油電與Suzuki合作開發

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

「昔開160萬公里獲贈TOYOTA新車」　湯爪車主2度翻表、變速箱先下課

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

「HONDA全新休旅」跟特斯拉Model Y拚價格！大陸上市折合新台幣90萬

「HONDA全新休旅」跟特斯拉Model Y拚價格！大陸上市折合新台幣90萬

「國產全新百萬有找休旅」再曝光今年上市！賓士EQA新動力現身能源局

「國產全新百萬有找休旅」再曝光今年上市！賓士EQA新動力現身能源局

165.8萬！台灣速霸陸「WRX旅行車、房車」入門款亮相　門檻最多降20萬

165.8萬！台灣速霸陸「WRX旅行車、房車」入門款亮相　門檻最多降20萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366