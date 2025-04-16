Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

▲Gogoro Pulse星宇航空特仕版今（16）日實車亮相，星宇航空董事長張國煒也參與設計，售價136,980元。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼3／25發表後，Gogoro與星宇航空聯手推出的「Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版」今（16）日正式實車亮相，不僅有專屬「大地金」、專屬配件及徽飾，首批限量200台，售價為136,980元。Gogoro也透露，自推出星宇特仕版後就吸引不少來客數，增添不少買氣。

▲星宇特仕版以採「大地金」專屬塗裝，同時還有只送不賣的聯名套組（安全帽、飛行夾克、皮革卡套）等。



Gogoro Pulse星宇特仕版由星宇航空董事長張國煒親自參與設計，以Starwalker為靈感，具有車尾專屬徽飾、航空圖案設計，同時內土除側板還標明動力輸出，別具特色。不僅如此，星宇特仕版在座椅處也採頂級皮革材質、並優化泡棉設定，讓乘坐舒適性更好，結合「大地金」塗裝，帶來獨特視覺風格。

▲座椅不僅皮革縫面更高檔，乘坐感上也較舒適，並且在專屬內土除側板上還有標明動力輸出。



Gogoro Pulse星宇特仕版的開機音效也完全不同，具有專屬模擬飛機啟動、起飛的聲音，同時10.25吋數位儀表也有專屬航空儀表主題，像是地圖座標改以飛機圖案標示、爬升高低及羅盤方位等。

▲星宇特仕版具有模擬開機音效、儀表介面，在10.25吋螢幕上營造飛行艙內的駕駛體驗。



除了車輛本身外，Gogoro Pulse星宇特仕版也提供聯名安全帽、飛行夾克、皮革卡套等，眼尖的人可發現飛行夾克上的經緯度座標（23°58′25.9486″N 120°58′55.2886″E）正是位於南投縣埔里鎮的臺灣地理中心。9月底前入主還可享星宇航空里程數回饋5,000哩（限量200名）、加碼抽最高20,000哩（限額1名）。

▲首批200組的聯名套件只送不賣，其中飛行夾克上的經緯度座標為臺灣地理中心。