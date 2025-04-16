「馬自達大改款MX-5」將換搭2.5升動力！一樣有手排、車重還更輕

▲Mazda大改款MX-5將換上排氣量更大的2.5升動力，並同樣提供手排選擇。（圖／翻攝自Mazda，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

全球「最暢銷Roadster」敞篷小跑車Mazda MX-5即將迎來大改款，最近也傳出新一代車型將換上更大排氣量的引擎，同時仍會提供手排變速箱，預計明年就會亮相！

馬自達技術總監Ryuichi Umeshita透露，新一代MX-5將搭載新款2.5升Skyactiv-Z引擎，因為若以現行2.0升自然進氣引擎，在更嚴苛的排放法規下會造成動力不足。不過，Umeshita也提到，2.5升的輸出不一定會比現行款更強悍，主要是為了抵銷排放法規而損失的動力。

▲除了換搭2.5升動力外，新一代MX-5的裝備車重也將控制在1噸左右。



至於先前傳聞將以電動車的方式，原廠也曾經考慮推出MX-5 EV，不過為了減輕重量，則更傾向於使用燃油引擎，Umeshita也提到，目前MX-5的馬力重量比已經很夠了，認為新一代車型不需要更多的動力。

車重方面，馬自達也暗示新一代車型將會更輕，其中MX-5的設計總監Masashi Nakayama也提到，他們目標是將裝備車重控制在不到1噸的水準，將比現行款MX-5（1,066公斤）還輕，同時日規還有1.5升的MX-5 990S車型（車重990公斤），並維持50:50均衡車重分布。