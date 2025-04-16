「新一代Mazda CX-5」最終測試準備發表！內裝曝光大換新配超大螢幕

▲大改款CX-5進行最終測試！離上市發表不遠了。（圖／翻攝自Youtube@KindelAuto）

記者徐煜展／綜合報導

今年除了會有大改款TOYOTA RAV4、小改款HONDA CR-V，新一代Mazda CX-5也在蠢蠢欲動，近來再度於北美測試被目擊（連結），明顯正在進行最終測試的新一代CX-5，也首度曝光神秘的內裝格局，配有升級有感的全新數位座艙！

▲新一代CX-5首度曝光車室，中控螢幕造型與Mazda 6e神似。（圖下／翻攝自Mazda）

新一代Mazda CX-5已經等不及要與全球車迷見面，時間點落在2～3季左右，從北美現身的CX-5測試車，能發現到首度曝光的新車室格局，與CX-60、CX-90設計稍有不同，全新改款CX-5中控螢幕目測似乎來自剛發表的Mazda 6e，有望導入14.6吋大螢幕，並採用全新的方向盤、數位儀錶等，為Mazda CX-5帶來更多看點。

▲下一代CX-5整容有感，線條立體感十足。（預想圖／翻攝自《Bestcar.JP》）

近來也有日本媒體釋出相當逼真的預想圖（連結），與測試車比對，下一代CX-5擁有更俐落的車身線條，帶來比現行款更年輕、動感的新氣象，尺碼預估落在4,600x1,850x1,700mm。

全新造型、內裝的CX-5讓人期待，至於動力也將帶來重大突破，下一代CX-5擁有首度導入的全新油電技術加持，讓油電的CX-5能與RAV4、CR-V一搏，若海外今年發表大改款CX-5，以產品重要性來看，台灣有望在明年導入！