「國產全新百萬有找休旅」再曝光今年上市！賓士EQA新動力現身能源局

▲3月能源局油耗公布！揭露不少國產、進口新車動向。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

能源局公布3月的最新油耗送測報告，除了剛上市的Kia Picanto、Skoda Kodiaq 2.0升外，今年國產重頭戲之一的Hyundai現代Mufasa再度現身，另還有進口的賓士EQA電動休旅也曝光全新250+新動力！

▲全新國產新秀Mufasa上市在即，採用2.0升自然進氣。（圖／翻攝自能源局）

鎖定TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V一級戰區而來，確定今年上市且百萬有找的Hyundai現代Mufasa再度出現在3月的能源局油耗，與先前送測動力相同，台灣將上市的現代Mufasa採2.0升自然進氣，市區油耗11.33km/L、高速17.93km/L、平均油耗達14.8km/L！

▲進口油車包含上市的Kia、保時捷、Skoda等車款都已在3月完成送測。

在進口車方面，包含3月登場的小改款Kia Picanto、保時捷911 Carrera T、Skoda Kodiaq 2.0升新動力，另還有2月推出的身價破千萬的賓利Flying Spur Mulliner。

▲賓士EQA送測全新250＋，續航力606公里。

電動車市場上，Audi送測新年式Q4 e-tron，NEDC續航力達到380公里，另外值得關注的是，賓士送測全新的EQA 250＋新動力車型，以同平台的EQB 250＋參考，應是採用70.5kWh電池組，達到606公里續航力，估計今年推出。