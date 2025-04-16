「HONDA全新休旅」跟特斯拉Model Y拚價格！大陸上市折合新台幣90萬

▲廣汽本田全新力作！全新燁P7電動休旅劍指特斯拉Model Y。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

作為大陸本田「燁」系列的全新電動車，廣汽本田最新上市P7電動休旅，級距鎖定特斯拉Model Y而來，不僅有著華麗的外型、質感的內裝，其售價更是比特斯拉Model Y更平易近人，最高續航力650公里，折合新台幣90萬！

▲廣汽本田、東風本田共同推行「燁」系列全新電動車，P7為廣汽本田負責。

定位於中型電動休旅的廣汽本田「燁」P7，提供後驅、四驅等配置，開價人民幣19.99～24.99萬，折合新台幣90～112萬，而大陸特斯拉Model Y當地售價為26.35萬人民幣，折合新台幣118萬。

全新P7外型前衛、出眾，辨識度極高的貫穿式燈組讓人印象深刻，並擁有HONDA發光式廠徽象徵，尺碼4,750x1,930x1,625mm、軸距達2,930mm，新車並提供豐富的配色供選擇。

▲全車配有滿滿的電子液晶螢幕。

「燁」P7很懂大陸市場胃口，新車配有滿滿的液晶螢幕，從中控、空調介面的12.8吋加上10.25吋，駕駛前方更有9.9吋數位儀錶與41.9吋HUD抬頭顯示，就連兩側車門也沒放過，配有後方左右來車顯示的液晶螢幕，滿滿的電子設計讓人眼花撩亂。

動力配置上，提供單馬達後驅、雙馬達四驅，採用寧德時代電池，容量為89.8kWh，單馬達輸出272匹馬力、續航力達650公里，雙馬達輸出476匹馬力，續航力620公里，並具備HONDA Sensing 360＋高階的輔助駕駛科技。