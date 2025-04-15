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127.9萬、降價12萬！台灣改款「HONDA油電喜美」上市　新社長首度露面

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田HONDA於今4月15日正式發表小改款喜美Civic，成為台灣原廠今年第1款新車，除了喜迎新車外，台灣本田也公布新任社長齊藤真上任，為本次活動帶來不少焦點話題！新喜美相較過去的139.9萬售價，改款調降12萬來到127.9萬。

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。

▲改款新喜美主要針對車頭整容更有殺氣，並換上新的18吋鋁圈。

首先在新車上，改款新喜美外觀小幅變化，其中下氣壩改為格柵造型、並重新調整保桿兩側AirCurtain導流氣簾，配置新款18吋消光鋁圈，雖然車尾沒有太多變化，但仍給人相當不錯的跑格氣息。相較改款前，原廠相當有誠意的帶來Mugen、Sportline兩款運動款。

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。

▲HONDA喜美（圖／記者徐煜展攝）

▲Mugen運動版驚喜亮相，搭配白車色顯得更有質感。選配價12萬。

除了標準款外，本次新車上市活動中，還帶來本田御用的改裝Mugen運動化車型，賦予更有視覺張力的多組空力套件，為改款喜美帥氣、顏值再往上提升不少。Mugen套件選配價12萬。

▲HONDA喜美

▲HONDA喜美

▲運動化車型還另提供Sportline套件，選配優惠價5萬。

台灣小改款喜美在外型玩出不少變化，除了有Mugen運動化車型，另提供售價更便宜的Sportline版本，選配原售價8萬，新車上市優惠僅要5萬元。

▲honda喜美

▲內裝設計不變，可支援Google系統。（圖／翻攝自HONDA）

內裝維持既有鋪陳，新喜美採9吋中控螢幕，同樣搭載HONDA Connect連網功能，並能結合Google資訊娛樂系統，即能帶來方便的Google Maps導航、語音助理功能。

▲小改款油電喜美當開路先鋒！成為台灣本田今年第1款新車。

▲動力採用招牌的e:HEV油電，新社長齊藤真(中間)新官上任。

國外的1.5升渦輪台灣仍無緣享有，維持先前的2.0升e:HEV油電，以自然進氣搭配電動馬達、1.1kWh電池組成，具有最大馬力184匹／32.1公斤米扭力，至於招牌的HONDA Sensing主被動安全防護，也藉由小改款升級優化，讓改款新喜美變得更聰明！

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