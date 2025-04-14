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25.8萬！台灣Honda「新年式Forza 350」降價開賣　儀表升級添新色

▲2025 Forza 350開賣。（圖／翻攝自台灣本田）

▲台灣本田二輪部門發表2025年式Forza 350重機，售價較先前降價2萬，為25.8萬。（圖／翻攝自台灣本田官網，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣本田（Honda）二輪部門今（14）日發表2025年式Forza 350，新車共有珍珠燻灰、珍珠亮黑、珍珠白三色，正式售價25.8萬，較先前降價2萬元，即日起開始接單，預計今年4月到港開始交車。

▲2025 Forza 350開賣。（圖／翻攝自台灣本田）

▲2025 Forza 350開賣。（圖／翻攝自台灣本田）

▲2025年式Forza 350共有珍珠燻灰、珍珠亮黑、珍珠白3車色。（圖／翻攝自臉書／Honda Motorcycle Taiwan ）

此次新年式Forza 350增添珍珠白車色，同時將原本消光槍黑取消、改為珍珠亮黑，外觀維持流線設計，具有180mm無段電動可調風鏡、Honda Smart Key免鑰匙系統，同時也搭載5吋TFT全彩儀表，可透過Honda智慧型手機語音控制系統（HSVCS）與手機連結，同時也換上全新背光4向開關，簡化按鍵操作更直覺。

▲23年式Honda Forza350開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲23年式Honda Forza350開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲23年式Honda Forza350開賣。（圖／翻攝自Honda）

▲Forza350具有180mm無段電動可調風鏡、Smart Key免鑰匙系統，48L大容量車廂，可放置2頂全罩安全帽。

新Forza350也具有48L大容量車廂，可放置2頂全罩安全帽；動力採330c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力29匹／3.26公斤米，標配ABS防煞車鎖死系統、HSTC扭矩控制系統、ESS緊急煞車警示等。

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