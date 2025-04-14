BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

▲影片來源：BMW Motorrad



記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad發表全新「BMW R 1300 R」運動街車，除了搭載水平對臥引擎外，也透過全新設計的引擎、車架提升駕駛感受，並且具有出色的巡航能力與舒適性。

▲BMW發表全新R 1300 R運動街車，搭載最強水平對臥雙缸引擎，具有最大馬力145匹／15.2公斤米扭力 。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）



新R 1300 R共有Basic、Exclusive、Performance與Option 719 Kilauea等4款車型，動力採全新1300c.c.水平對臥雙缸引擎，缸徑106.5mm與73mm的衝程，也使最大馬力來到145匹／7,750rpm、最大扭力15.2公斤米／6,500rpm，比改款前提升9匹，成為BMW目前最強的量產水平對臥引擎。

▲全車LED燈源，頭燈為8角造型，視覺上相當戰鬥。



R 1300 R也提供3種騎乘模式，重新設計的手把、腳踏板及坐墊位置，也讓騎乘三角更靠前、具有更好的操控性，另外也提供多種座椅、油箱包等選擇，標準座高790mm具有不錯著地性同時也採用全新車架，主車架為鋼製金屬，副車架則捨棄管狀鋼結構，改採壓鑄鋁材質，具有更集中的車身重心。

▲新R 1300 R具有全彩大螢幕儀表、車架也重新設計，另外也可選配DSA電子動態懸吊調節系統，成為首款量產可調彈簧剛性的摩托車前叉。



另外，新R 1300 R也換上新款17吋鋁圈，較先前減重1.4公斤，並且搭配47mm前倒叉、後Evo Paralever懸吊，並可選配DSA電子動態懸吊調節系統，可調整阻尼、彈簧剛性及預載等，成為首款量產可調彈簧剛性的摩托車前叉。

R 1300 R採8角型LED頭燈、自動方向燈（選配），並具有MSR引擎阻力控制系統、BMW Motorrad ABS Pro進階防鎖死煞車系統，其他也有ACC主動定速巡航、FCW前方預警碰撞等選配功能，電控系統相當豐富。

▲新R 1300 R採全新1300c.c.水平對臥雙缸引擎，最大馬力來到145匹／7,750rpm、最大扭力15.2公斤米／6,500rpm，成為BMW目前最強的量產水平對臥引擎。