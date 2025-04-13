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福斯「新一代Amarok皮卡車」預告2027問世！南美市場專屬完全在地化

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車大廠 Volkswagen 日前於南美官方網站宣佈將於 2027 年在阿根廷市場推出全新世代 Amarok 中型皮卡，作為品牌「Zukunft Volkswagen」全球策略的一環。此次新車開發與生產將完全以南美市場為核心，並由位於布宜諾斯艾利斯省的 Pacheco工廠負責組裝，展現 Volkswagen 強化區域市場根基與產品在地化的發展方向。

為支援這項計畫，Volkswagen 預計將投入 5.8 億美元資金，用於開發新車型、生產技術升級與工廠結構優化。擁有超過 15 年皮卡製造經驗的 Pacheco 工廠，已累計生產超過 77 萬輛 Amarok，未來將透過新設備導入與數位化流程優化，進一步提升能源效率與生產靈活性，以因應新世代產品的技術需求。

此次全新 Amarok 的開發與設計，將根據南美消費者的實際需求量身打造，強調性能、創新與永續性的結合，並導入 Volkswagen 最新的車載軟體與科技應用。與此同時，南非既有的 Amarok 生產合作仍將持續進行，以維持對全球市場的穩定供應。

Volkswagen 指出，阿根廷在品牌南美戰略中佔有關鍵地位，此次投資不僅強化其區域製造實力，也進一步體現品牌對當地產業與人才的長期承諾。Volkswagen 拉丁美洲與阿根廷分公司皆強調，Amarok 對品牌而言不僅是歷史的一部分，也將是邁向未來的重要支柱。

面對中型皮卡持續成長的南美市場，Volkswagen 透過在地化策略與長期投資布局，展現持續深耕區域市場的決心。即將於 2027 年問世的新世代 Amarok，將成為品牌在南美拓展產品線、鞏固市占的關鍵戰略車款，也將成為 Volkswagen 邁向 2030 年成為主流全球化車廠的重要拼圖之一。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯Amarok中型皮卡車Pickup南美汽車新車貨車

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