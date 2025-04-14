ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣米其林輪胎發表新一代Primacy 5（左）、X Multi Energy 2卡客車輪胎（右）。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

台灣米其林（Michelin）今（14）日舉行全新Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車胎新品發表會。新一代Primacy 5提升溼地制動及磨耗表現，同時X Multi Energy 2更榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。

米其林今年重要產品「Primacy 5」針對新能源車、轎車及休旅車款，新胎針對磨耗後濕地抓地力及舒適性上強化，透過胎面空隙、U型溝槽設計來提升10%排水性、避免水漂效應，在提升濕地抓地力下，使新一代Primacy 5在新胎、磨耗胎的濕地煞停距離比競品分別縮短3公尺、6公尺。

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Michelin Primacy 5 。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Michelin Primacy 5 。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Primacy 5針對濕抓、磨耗及舒適性提升，包括換上新的膠料、加大胎面空隙與U型溝槽提升排水性。

另外，Primacy 5在膠料上採Evertread技術，使輪胎更貼合地面，加上壓力均衡化技術，使磨耗表現提升18%；同時透過變頻花紋設計、第3代靜音肋條與彈性體膠料配方，使新胎胎噪更低、滾動阻力更小。新一代Primacy 5上市提供16-19吋、共34個規格，可涵蓋轎車、新能源車、休旅車等車款。

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Primacy 5提供16-19吋、共34個規格，可涵蓋轎車、新能源車、休旅車等車款。

X Multi Energy 2卡客車胎方面，不僅榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。新X Multi Energy 2採無限環繞技術，透過長達400公尺的鋼絲製成，強化鋼絲層、並提升胎體散熱效果；同時隱藏式溝槽設計也讓輪胎在磨耗後維持出色排水性，並且透過高張性尼龍保護層環繞胎唇鋼絲，減少拆裝問題。

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲米其林Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車輪胎新品發表會。（圖／記者林鼎智攝）

▲X Multi Energy 2卡客車胎方面，不僅榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車輪胎米其林MichelinPrimacy 5乘用車胎X Multi Energy 2卡客車節能磨耗濕地

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

最新文章

米其林「Primacy 5」新胎上市2025-04-14

英國蓮花跑車宣布計劃裁員270人2025-04-14

BMW最強運動街車R 1300 R登場2025-04-14

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」2025-04-14

速霸陸「第2款電動車」釋預告2025-04-14

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備2025-04-14

「MG全新休旅」預告4月底現身2025-04-14

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬2025-04-14

TOYOTA Camry安全升級大陸上市2025-04-14

福斯新Amarok皮卡車預告2027問世2025-04-13

熱門文章

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬2025-04-14

「MG全新休旅」預告4月底現身2025-04-14

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備2025-04-14

TOYOTA Camry安全升級大陸上市2025-04-14

福斯新Amarok皮卡車預告2027問世2025-04-13

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」2025-04-14

【周焦點】國產、進口多款新車上市2025-04-05

BMW最強運動街車R 1300 R登場2025-04-14

Brabus「最便宜訂製車」登台2025-04-11

賓士「最後一波25年式新車」公布2025-04-06

相關新聞

英國蓮花跑車宣布「計劃裁員270人」！川普關稅重擊扛不住了

英國蓮花跑車宣布「計劃裁員270人」！川普關稅重擊扛不住了

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

速霸陸「第2款電動車」釋預告！車名很越野、屬中小型級距

速霸陸「第2款電動車」釋預告！車名很越野、屬中小型級距

美國關稅衝擊受害太深　跑車大廠宣布直接裁員270人

美國關稅衝擊受害太深　跑車大廠宣布直接裁員270人

福斯「新一代Amarok皮卡車」預告2027問世！南美市場專屬完全在地化

福斯「新一代Amarok皮卡車」預告2027問世！南美市場專屬完全在地化

讀者迴響

熱門文章

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬！油耗70.4km／L　台灣再等等

「MG全新休旅」預告4月底現身！空間定位更勝HS　外型超霸氣

「MG全新休旅」預告4月底現身！空間定位更勝HS　外型超霸氣

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

「TOYOTA Camry安全升級不加價」大陸上市！折合新台幣百萬有找

「TOYOTA Camry安全升級不加價」大陸上市！折合新台幣百萬有找

福斯「新一代Amarok皮卡車」預告2027問世！南美市場專屬完全在地化

福斯「新一代Amarok皮卡車」預告2027問世！南美市場專屬完全在地化

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」明年問世！TOYOTA也有雙生車

LEXUS將推「全新TZ 7人座休旅」明年問世！TOYOTA也有雙生車

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

【周焦點】進口旅行車入手降20萬　國產3款中型休旅　現代7人座新動力

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366