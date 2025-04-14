米其林「Primacy 5」新胎上市！濕抓更強、首款節能卡車胎同步亮相

▲台灣米其林輪胎發表新一代Primacy 5（左）、X Multi Energy 2卡客車輪胎（右）。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

台灣米其林（Michelin）今（14）日舉行全新Primacy 5乘用車胎、X Multi Energy 2卡客車胎新品發表會。新一代Primacy 5提升溼地制動及磨耗表現，同時X Multi Energy 2更榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。

米其林今年重要產品「Primacy 5」針對新能源車、轎車及休旅車款，新胎針對磨耗後濕地抓地力及舒適性上強化，透過胎面空隙、U型溝槽設計來提升10%排水性、避免水漂效應，在提升濕地抓地力下，使新一代Primacy 5在新胎、磨耗胎的濕地煞停距離比競品分別縮短3公尺、6公尺。

▲新Primacy 5針對濕抓、磨耗及舒適性提升，包括換上新的膠料、加大胎面空隙與U型溝槽提升排水性。



另外，Primacy 5在膠料上採Evertread技術，使輪胎更貼合地面，加上壓力均衡化技術，使磨耗表現提升18%；同時透過變頻花紋設計、第3代靜音肋條與彈性體膠料配方，使新胎胎噪更低、滾動阻力更小。新一代Primacy 5上市提供16-19吋、共34個規格，可涵蓋轎車、新能源車、休旅車等車款。

▲新Primacy 5提供16-19吋、共34個規格，可涵蓋轎車、新能源車、休旅車等車款。



X Multi Energy 2卡客車胎方面，不僅榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。新X Multi Energy 2採無限環繞技術，透過長達400公尺的鋼絲製成，強化鋼絲層、並提升胎體散熱效果；同時隱藏式溝槽設計也讓輪胎在磨耗後維持出色排水性，並且透過高張性尼龍保護層環繞胎唇鋼絲，減少拆裝問題。

▲X Multi Energy 2卡客車胎方面，不僅榮獲歐盟B級滾阻認證、也是台灣首款B級節能卡客車胎。