ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣BMW「召修8車系」近8千台　插頭密封瑕疵最嚴重恐起火

▲2016年BMW 3系列。（圖／翻攝自BMW）

▲台灣BMW召修2011年8月-2018年8月出廠的3系列、4系列、5系列、X1、X3、X5、Z4等，共計7,851輛。（圖／翻攝自BMW）

記者林鼎智／綜合報導

台灣BMW總代理汎德發布召修，共有8車系、共7,851輛需回廠改正，主因是連接器插頭密封不當，電動水泵浦插頭可能滲入水氣，極端情況下恐引發火災，有行車安全疑慮影響。

此次召修對象為2011年8月-2018年8月出廠的3系列、4系列、5系列、X1、X3、X5、Z4等車系，共計7,851輛，包括：
328i (F30,F31,F34)
428i (F32,F33,F36)
520i (F10,F11)
528i (F07,F10,F11)
X1 20i (E84)
X3 20i (F25)
X3 28i (F25)
X4 28i (F26)
X5 xDrive40e (F15)
Z4 sDrive20i (E89)
Z4 sDrive28i (E89)

▲BMW召修。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

▲此次召修主要是插頭密封瑕疵，恐導致電動水泵浦插頭滲入水氣，極端情況下恐有起火風險。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

若電動水泵浦插頭滲入水氣，可能導致短路，進而造成局部過熱、並增加熱事件風險，在極端情況下可能引起火災。受影響車款回廠將檢查水泵浦接頭及連接處狀況，並視情況更換插頭零件，另將加裝水泵浦接頭防水蓋，預估作業時間為每輛4小時。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車召修召回BMW汎德3系列4系列X1X3X5Z4水泵浦接頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金鐘60／《影后》「3女主.3女配」網內互打　4演員成遺珠...柴智屏：注定是女人的競爭

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

最新文章

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

TOYOTA推出「智慧電動小巴」2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

Lexus新RZ電動休旅日規12月登場2025-09-16

Range Rover 2025年式限定版開賣2025-09-16

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

美國RAM大公羊電動皮卡車計畫終止2025-09-16

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款2025-09-15

熱門文章

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款2025-09-15

愛快羅密歐2款新車台灣上市2025-09-15

美國RAM大公羊電動皮卡車計畫終止2025-09-16

台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣2025-09-15

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線2025-09-15

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

Range Rover 2025年式限定版開賣2025-09-16

相關新聞

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366