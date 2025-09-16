台灣BMW「召修8車系」近8千台　插頭密封瑕疵最嚴重恐起火

▲台灣BMW召修2011年8月-2018年8月出廠的3系列、4系列、5系列、X1、X3、X5、Z4等，共計7,851輛。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

台灣BMW總代理汎德發布召修，共有8車系、共7,851輛需回廠改正，主因是連接器插頭密封不當，電動水泵浦插頭可能滲入水氣，極端情況下恐引發火災，有行車安全疑慮影響。

此次召修對象為2011年8月-2018年8月出廠的3系列、4系列、5系列、X1、X3、X5、Z4等車系，共計7,851輛，包括：

328i (F30,F31,F34)

428i (F32,F33,F36)

520i (F10,F11)

528i (F07,F10,F11)

X1 20i (E84)

X3 20i (F25)

X3 28i (F25)

X4 28i (F26)

X5 xDrive40e (F15)

Z4 sDrive20i (E89)

Z4 sDrive28i (E89)

▲此次召修主要是插頭密封瑕疵，恐導致電動水泵浦插頭滲入水氣，極端情況下恐有起火風險。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）



若電動水泵浦插頭滲入水氣，可能導致短路，進而造成局部過熱、並增加熱事件風險，在極端情況下可能引起火災。受影響車款回廠將檢查水泵浦接頭及連接處狀況，並視情況更換插頭零件，另將加裝水泵浦接頭防水蓋，預估作業時間為每輛4小時。