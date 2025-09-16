Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Cars 日前正式在旗下中國大陸成都工廠開始量產全新歐規版本 ES90 純電動斜背房車。

▲Volvo Cars 日前正式在旗下中國大陸成都工廠開始量產全新歐規版本 ES90 純電動斜背房車。

ES90 是在今年 3 月時發表，目前已在歐洲多國市場開放預訂，原廠確認預計今年底便可開始交付首批新車，亞太地區的主要市場也將在不久後陸續導入。ES90 在成都工廠的製造過程，採用了氣候中和的能源，也在今年 7 月公布的生命週期評估 (LCA) 報告中顯示，此車成為 Volvo 史上碳足跡最低的車款，該廠表示 ES90 展現了品牌從製造、循環經濟到責任經營的全方位永續策略。

▲ES90 在成都工廠的製造過程，採用了氣候中和的能源，也在今年 7 月公布的生命週期評估 (LCA) 報告中顯示，此車成為 Volvo 史上碳足跡最低的車款，該廠表示 ES90 展現了品牌從製造、循環經濟到責任經營的全方位永續策略。

動力配置方面，ES90 初期供應 3 個版本，最入門的單馬達車型配備單一電動馬達驅動後輪，搭配 92 kWh 電池組，最大輸出功率為 329 匹馬力，歐洲 WLTP 循環測試下的續航里程估計為 650 公里。雙馬達車型綜效輸出功率提升至 442 匹馬力，搭配更大的電池組，續航里程則有 700 公里左右。至於最頂級的 Twin Motor Performance 則有最強勁的 670 匹馬力，原廠宣稱可在 3.9 秒內達到每小時 100 公里 ，極速則為每小時 180 公里。

▲ES90 初期供應 3 個版本，其中最頂級的 Twin Motor Performance 擁有 670 匹最大馬力，原廠宣稱可在 3.9 秒內達到每小時 100 公里。

ES90 與 EX90 同樣採用 SPA2 架構打造，造型上承襲 EX90 開始採用的新世代電動家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入投影技術，且取消了傳統的水箱護罩設計，僅保留廠徽。車側可以看到採用隱藏式車門把手提升視覺氛圍與降低風阻，同時車身突破了 5 米，軸距達到 3.1 米，比起 BMW i5 還要多出 100mm 以上，在空間上更有優勢。ES90 雖然是一款轎車，但是尾門則是採用掀背開啟的設計，在實用性部分也會大大加分。車尾方面承襲 S60、S90 雙 ㄈ 形 LED 尾燈，同時在後擋兩側各有一排燈組呼應。

▲ES90 與 EX90 同樣採用 SPA2 架構打造，造型上承襲 EX90 開始採用的新世代電動家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入投影技術，且取消了傳統的水箱護罩設計，僅保留廠徽。

內裝方面，ES90 中控台上配備 9 吋數位儀錶板、14.5 吋大型直立觸控螢幕，內建 Google 技術，並採用淺色斯堪地那維亞風格與材質，最大限度地增強整體空間感。此外，ES90 運用 Nvidia Drive AGX Orin 運算技術來協調汽車內各種重要系統和流程。運算能力大約每秒 508 兆次，可管理基於人工智慧的先進主動安全功能、汽車感測器和高效的電池管理等功能。國內市場方面，由於目前 ES90 的產地僅有中國大陸，在法規的限制之下，導入的機率並不高。

▲ES90 中控台上配備 9 吋數位儀錶板、14.5 吋大型直立觸控螢幕。