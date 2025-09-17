台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市！長軸大空間、商旅與家用都適合

▲福斯商旅預告新一代Caravelle 10月開賣！（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅已經宣布，其主力新車 Caravelle 將於10 月 2 日 正式在台上市。這款車型早在8月已經開始預售接單，採用長軸版本並設定九人座，是為滿足多用途需求所設計的重要新成員！

▲3款車型正在預售中，售價173.8萬起。

Caravelle採用大空間長軸版本，車長5,450 mm，軸距 3,500 mm，提供相當寬敞的車室空間。座椅配置為 3 +3 +3的9人座配置，特別第二排三張座椅皆為獨立座椅，可依需求調整或折疊，以增加乘客舒適與空間彈性。

預售中的3款車型為Caravelle 150、Caravelle 170、Caravelle 4Motion等3種，價格為173.8、191.8與211.8萬。

▲動力採2.0升柴油，具有2種動力輸出。

外觀擁有新世代福斯家族外觀，搭載LED 外部照明科技，內裝配備12吋數位儀錶板及13吋觸控螢幕多媒體系統，融合科技與新世代美學設計。

全新Caravelle 搭載先進的主被動安全防護科技，搭載2.0升柴油渦輪，具備150匹馬力，標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識的基本駕駛輔助配備，高規車型繳出170匹馬力。