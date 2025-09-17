Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

▲Honda發表WN7電動重機，該車即是EV Fun Concept的量產車款，目前已在英國開賣，售價為12,999英鎊（折合新台幣約53.3萬）。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda二輪部門發表歐洲首款電動重機WN7，新WN7也是首款採用固定式鋰電池的電動街車，該車就是EICMA 2024米蘭車展中EV Fun Concept的量產車款，預計在12月開始量產，首批在明年初交車，目前已開放預購，英國當地售價為12,999英鎊（折合新台幣約53.3萬）。

Honda新WN7延續了EV Fun Concept概念車的前衛造型，其中車名的W代表「Be the Wind（隨風而動）」的開發理念，N則是Naked街車，7代表動力等級。新WN7採固定式鋰電池設計，最大續航力超過130公里，並支援車規級CCS2直流快充，只要30分鐘即可完成20-80%充電，另外也可使用6kW家用式壁掛充電器，3小時內即可充滿。

▲Honda WN7採充電式設計，搭載18kW水冷電動馬達，最大續航超過130公里，最大扭力則接進公升級機種。



新WN7全車車重217公斤，採用18kW水冷電動馬達，具有最大馬力24.5匹，最大扭力則具有10.2公斤米，接近公升級機種，Honda也預告還會推出動力較小的11kW A1駕照版本，擴大WN7電動車吸引力。

新Honda WN7也將具有5吋TFT全彩儀表、並可支援Honda RoadSync互聯功能，全車前後LED燈具等，不過詳細規格及配備則要等到今年的EICMA 2025米蘭車展才會完整公布。