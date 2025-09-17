ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

▲Honda WN7 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda發表WN7電動重機，該車即是EV Fun Concept的量產車款，目前已在英國開賣，售價為12,999英鎊（折合新台幣約53.3萬）。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda二輪部門發表歐洲首款電動重機WN7，新WN7也是首款採用固定式鋰電池的電動街車，該車就是EICMA 2024米蘭車展中EV Fun Concept的量產車款，預計在12月開始量產，首批在明年初交車，目前已開放預購，英國當地售價為12,999英鎊（折合新台幣約53.3萬）。

Honda新WN7延續了EV Fun Concept概念車的前衛造型，其中車名的W代表「Be the Wind（隨風而動）」的開發理念，N則是Naked街車，7代表動力等級。新WN7採固定式鋰電池設計，最大續航力超過130公里，並支援車規級CCS2直流快充，只要30分鐘即可完成20-80%充電，另外也可使用6kW家用式壁掛充電器，3小時內即可充滿。

▲Honda WN7 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda WN7採充電式設計，搭載18kW水冷電動馬達，最大續航超過130公里，最大扭力則接進公升級機種。

新WN7全車車重217公斤，採用18kW水冷電動馬達，具有最大馬力24.5匹，最大扭力則具有10.2公斤米，接近公升級機種，Honda也預告還會推出動力較小的11kW A1駕照版本，擴大WN7電動車吸引力。

新Honda WN7也將具有5吋TFT全彩儀表、並可支援Honda RoadSync互聯功能，全車前後LED燈具等，不過詳細規格及配備則要等到今年的EICMA 2025米蘭車展才會完整公布。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動重機Honda本田WN7EV Fun Concept充電固定式電池

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

最新文章

Honda「新WN7電動重機」發表2025-09-17

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產2025-09-17

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市2025-09-17

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

BMW證實觸控螢幕無法取代實體按鍵2025-09-16

Volvo電動房車ES90成都開始生產2025-09-16

Gogoro獲大股東增資25億2025-09-16

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

TOYOTA推出「智慧電動小巴」2025-09-16

熱門文章

BMW證實觸控螢幕無法取代實體按鍵2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

Volvo電動房車ES90成都開始生產2025-09-16

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

相關新聞

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Gogoro財務改善「獲大股東增資25億」　姜家煒正式任執行長

Gogoro財務改善「獲大股東增資25億」　姜家煒正式任執行長

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

讀者迴響

熱門文章

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366