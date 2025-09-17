HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

▲HONDA將於印度推出全新的電動入門代表作。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA原廠於印度鬆口爆料要推出電動新車代表作，重點是，它不是過去傳言的現有小休旅Elevate改電動版本，而是全新設計，也就是說會是一款「為電而生」的新車。

▲原廠已經證實全新電動車並不是來自Elevate小休旅。

之前外界都認為HONDA會拿現有的 Elevate小休旅改成電動版，但官方高層已經澄清，未來這款電動車並不會基於Elevate平台打造，而是另起爐灶、全新設計。雖然官方目前還沒有公開車型樣貌，不過外界猜測，這款新車可能會是掀背跨界車，而不是市場上滿坑滿谷的電動休旅。

作為參戰入門電動車市場的代表作，HONDA正努力追趕籌備，未來這款全新電動車市面上對手可不少，如Suzuki e Vitara、TOYOTA Urban Cruiser EV、MG ZS EV等，都是市面上強勢的對手。

雖然官方還沒公布任何電池規格、續航里程或價格，但最快兩年內就能見到全新電動車問世。這台新電動車，不只是 HONDA在印度的電動起手式，也會是HONDA能不能搶到未來電動市場門票的關鍵，甚至也會比照Suzuki e Vitara成為全球戰略車款。