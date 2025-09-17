ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

▲HONDA將於印度推出全新的電動入門代表作。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA將於印度推出全新的電動入門代表作。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA原廠於印度鬆口爆料要推出電動新車代表作，重點是，它不是過去傳言的現有小休旅Elevate改電動版本，而是全新設計，也就是說會是一款「為電而生」的新車。

▲HONDA將於印度推出全新的電動入門代表作。（圖／翻攝自HONDA）

▲原廠已經證實全新電動車並不是來自Elevate小休旅。

之前外界都認為HONDA會拿現有的 Elevate小休旅改成電動版，但官方高層已經澄清，未來這款電動車並不會基於Elevate平台打造，而是另起爐灶、全新設計。雖然官方目前還沒有公開車型樣貌，不過外界猜測，這款新車可能會是掀背跨界車，而不是市場上滿坑滿谷的電動休旅。

作為參戰入門電動車市場的代表作，HONDA正努力追趕籌備，未來這款全新電動車市面上對手可不少，如Suzuki e Vitara、TOYOTA Urban Cruiser EV、MG ZS EV等，都是市面上強勢的對手。

雖然官方還沒公布任何電池規格、續航里程或價格，但最快兩年內就能見到全新電動車問世。這台新電動車，不只是 HONDA在印度的電動起手式，也會是HONDA能不能搶到未來電動市場門票的關鍵，甚至也會比照Suzuki e Vitara成為全球戰略車款。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：hondaCitytoyotavios房車掀背車油電小改款HR-VCR-VAmaze

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

推薦閱讀

Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

Honda「新WN7電動重機」發表！採CCS2快充、扭力媲美公升級機種

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產！主打入門首購族預計明年現身

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市！長軸大空間、商旅與家用都適合

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市！長軸大空間、商旅與家用都適合

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

最新文章

Honda「新WN7電動重機」發表2025-09-17

HONDA宣布「全新電動跨界」印度生產2025-09-17

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市2025-09-17

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

BMW證實觸控螢幕無法取代實體按鍵2025-09-16

Volvo電動房車ES90成都開始生產2025-09-16

Gogoro獲大股東增資25億2025-09-16

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

TOYOTA推出「智慧電動小巴」2025-09-16

熱門文章

BMW證實觸控螢幕無法取代實體按鍵2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

Volvo電動房車ES90成都開始生產2025-09-16

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

相關新聞

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

讀者迴響

熱門文章

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Volvo斜背電動房車「ES90成都開始生產」！改寫品牌史上最低碳足跡

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366