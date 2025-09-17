BMW「新世代iX3電動休旅」即將量產！匈牙利製、續航達805公里

▲BMW Neue Klasse首款新車 iX3即將於10月底量產，將由匈牙利Debrecen工廠。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼IAA慕尼黑車展發表後，BMW集團也確認Neue Klasse世代首款新車iX3將於10月下旬在匈牙利Debrecen工廠量產，該工廠也將成為BMW集團中全球最新、最具創新的生產據點。

目前Debrecen工廠已在為iX3量產做準備，同時也優化生產流程，包括每道工序的數位化驗證、高效產能及永續環保等，例如生產車間皆透過事先的數位化模擬，確保近1,000台機械手臂都處於最佳位置，同時噴塗車間也透過再生能源作為電力供應，相較傳統噴塗車間以燃氣來達到高溫烘烤減少碳足跡。據BMW統計，生產1台iX3約產生80公斤二氧化碳碳排量。

▲據BMW統計，生產1台iX3約產生80公斤二氧化碳碳排量。



另外，BMW也透過自主研發的 AIQX (Artificial Intelligence Quality Next）IT平台提升組裝效率，透過感測器、攝影機進行自動化品檢流程。

BMW首款Neue Klasse世代新車BMW iX3搭載第6代eDrive電能科技，在108.7kWh高壓鋰電池下，具有最高WLTP 805公里續航力，並可支援400kW直流快充，同時具備V2L、V2H、V2G等供電／儲能功能。

▲BMW iX3搭載第6代eDrive電能科技，在108.7kWh高壓鋰電池下，具有最高WLTP 805公里續航力，可支援400kW直流快充。