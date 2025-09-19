ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Hyundai設計主管指「貫穿燈條已走到盡頭」！是時候放下尋找新出路

圖文／7Car 小七車觀點

近年車壇的設計潮流更迭快速，從分離式 C 柱到懸浮式中控螢幕，當某個品牌推出新穎手法並引發市場關注後，往往很快被其他車廠複製，最後導致大部分車型又趨於雷同。Hyundai 設計部門主管 Simon Loasby 便在 2025 年慕尼黑車展接受訪談時直言，LED 貫穿燈條這項設計元素，正逐漸失去原有的新鮮感與辨識效果。

Hyundai 在這波貫穿燈條的潮流中堪稱先行者，旗下 Grandeur 豪華房車、Staria 廂型車以及 Kona 跨界休旅，都曾透過一條極細 LED 燈帶貫穿車頭，塑造出鮮明的家族化視覺語彙，也讓韓國品牌在國際市場建立新的設計辨識度。不過，當越來越多新車選擇在車頭或車尾加裝貫穿式燈條後，Loasby 認為這項特色已經被過度使用。

他坦言：「何時該放下這樣的設計？現在大概就是終點了。我們在 Grandeur、Kona 與 Sonata 上都嘗試過，但如今已經足夠了。」Loasby 指出，雖然在初期這確實是正確的設計方向，但當生產成本與市場需求出現落差後，繼續沿用就未必適合。他舉例說明，在中國大陸市場，貫穿燈條幾乎成為必備元素，但在歐洲市場卻不是如此必要。

Loasby 強調，Hyundai 的設計策略是「保持一致性但避免重複」，追求每一款車都有高度差異化的外觀。他形容這種做法與傳統設計邏輯相反，因為多數品牌傾向 20% 差異、80% 熟悉，但 Hyundai 反而選擇 80% 差異、20% 熟悉。對於擁有龐大產品線的 Hyundai 來說，這樣的策略雖然挑戰性高，但有助於每一台車展現獨特性。

事實上，Hyundai 的像素化照明設計也已經開始被其他品牌借鑑，像 Fiat Grande Panda 就能見到類似手法。不過 Hyundai 已持續進化這項元素，本屆慕尼黑車展亮相的 Concept Three（外界普遍認為將預覽明年的 Ioniq 3 掀背車）便導入了漸層式的像素照明科技，而且刻意不再配置前方橫向貫穿燈條，藉此表達設計思路的新階段。

Loasby 的觀點意味著，Hyundai 接下來將逐步淡化過去廣泛使用的燈條語言，轉而尋求新的造型語彙，藉此在全球市場中持續維持新鮮感與差異化。至於未來量產車如何演繹這樣的方向，Ioniq 3 有望成為第一個具體範例。

關鍵字：Hyundai現代貫穿尾燈設計汽車新車

