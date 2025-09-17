雷諾日產三菱聯盟確認歐洲電動車計畫！下一代日蝕休旅9／17亮相

▲雷諾日產三菱聯盟宣布電動車創新及產業協同合作進入新階段，同時也確定未來歐洲電動車計畫。（圖／翻攝自Nissan、Mitsubishi）



記者林鼎智／綜合報導

雷諾（Renault）三菱（Mitsubishi）日產（Nissan）聯盟宣布在電動車創新及產業協同合作進入新階段，3方執行長也在法國Ampere Douai先進工廠舉行會議，並確定未來歐洲電動車計畫。

如同先前公布，Nissan與Mitsubishi選擇Ampere作為合作夥伴，同時也準備開發新一代Nissan Micra、新一代三菱Eclipse Cross，這兩款分別以Ampere的AmpR小型、中型平台打造，其中三菱Eclipse Cross將在9／17亮相，是三菱品牌首款面向歐洲的電動休旅，也是三菱首款在法國生產的汽車。

▲Ampere Douai工廠負責新一代三菱Eclipse Cross（上圖）及Nissan Micra電動車（下圖）。



Ampere Douai的現代化產線共投資5.5億歐元（折合新台幣約195.7億），目前共為4家品牌生產6款電動車，包括雷諾Megane E-Tech (2022)、Scenic E-Tech Electric (2024) 、R5 E-Tech Electric （2024）、Alpine A290、Nissan Micra、新一代Eclipse Cross等。