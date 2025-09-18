TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近年在歐美純電市場的進度落後於其他傳統車廠，不過在中國大陸，品牌的腳步顯得積極許多。繼 bZ3 與 bZ5 之後，Toyota 近期正式公開旗艦純電房車 bZ7，定位鎖定 Tesla Model S，同時也將對標 BYD Han L 與 BMW i5。新車由 Toyota 與廣汽合資開發，預計 2025 年底前於中國大陸上市。

bZ7 今年初已在上海車展以接近量產的姿態亮相，如今正式定型，整體比例比早期的 bZ4X 更具吸引力。車頭採用類似「龍蝦鉗」造型的頭燈組，搭配貫穿式 LED 燈條，下方僅有小面積黑色進氣口。車側以流線低伏的車頂曲線結合隱藏式門把與雕塑感的鈑件設計，車尾則以一體式尾燈強調橫向寬度，營造出旗艦房車應有的氣勢。

車身尺碼方面，bZ7 全長 5,130 mm、寬 1,965 mm、高 1,506 mm，軸距則為 3,020 mm，標準對手直指 Tesla Model S，同時也涵蓋中國大陸本土品牌以及歐系豪華房車市場。

在動力配置上，根據中國大陸工信部的最新資料，bZ7 將搭載由 CALB-Tech 提供的磷酸鐵鋰電池，搭配單馬達驅動系統，最大輸出為 278 匹馬力。雖然官方尚未公布電池容量與續航里程，但相關資訊預計會在上市前揭曉。

技術合作也是 bZ7 的一大亮點。其電驅系統整合了馬達、控制單元與逆變器，來自 Huawei 的供應與開發。同時，車載資訊娛樂系統將採用 Huawei HarmonyOS，並整合 Xiaomi 的智慧生態鏈，讓車主能直接透過車機操作家中空調等智慧設備，展現跨界聯網的應用潛力。

至於售價資訊，Toyota 預計會在上市前夕公布。雖然目前尚未確認是否會輸出至其他市場，但在大型電動房車仍有需求的地區，未來也不排除導入可能。

透過 bZ7，Toyota 不僅補足過去在純電領域的不足，更顯示品牌在中國大陸市場持續深化的戰略。這款旗艦純電房車能否在競爭激烈的豪華電動車級距站穩腳步，將成為觀察 Toyota 電動化佈局的重要關鍵。