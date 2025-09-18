新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

▲MG HS於歐洲發表比PHEV更親民的Hybrid+油電系統。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是去年7月發表的MG HS PHEV，而是原廠於歐洲推出比PHEV更親民的新一代MG HS Hybrid+油電車，以全新1.5升油電系統，鎖定HONDA CR-V，以及即將要上市的6代TOYOTA RAV4。

▲外觀與去年發表的大改款車型大同小異，不過動力才是精髓。

外觀來說，基本與去年發表的新一代車型大同小異，HS Hybrid+延續MG家族化設計，水箱護罩採用大面積蜂巢式水箱護罩，搭配銳利的 LED 頭燈組，視覺上相當大氣。車身線條偏向厚實流暢，雖然是油電車，但看起來依然帶點運動氣息。

這也是歐洲MG近來繼MG3、MG ZS後，第3款採用Hybrid的油電作品，引擎部分搭載 1.5升汽油引擎，搭配電動馬達，相較PHEV的24.7kWh電池，普通油電僅有1.8 kWh，擁有225綜效馬力，WLTP油耗18.1km/L。全新油電開價33,000歐元起，折合新台幣117萬，比入門1.5升汽油渦輪29,300歐元略高。

▲內裝設計風格不變。

HS Hybrid+ 採用12.3 吋數位儀表與 12.3 吋中控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。方向盤採三輻式造型，中控台排檔桿設計新穎，搭配鋼琴烤漆飾板，營造出不輸主流品牌的科技感。空間方面，後座表現寬敞，行李廂標準容積有 507 公升，能應付家庭出遊的需求。